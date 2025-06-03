03 июня 2025

Суд прекратил дело против бывшего топ-менеджера «Роснано»

«Роснано» взыскало с экс-топ-менеджера более 600 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отпустил бывшего топ-менеджера «Роснано»
Суд отпустил бывшего топ-менеджера «Роснано» Фото:

Московский суд прекратил уголовное преследование бывшего управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова по обвинению в злоупотреблении полномочиями, что привело к ущербу компании на сумму более 607 млн рублей. Дело было закрыто по причине истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, говорится в постановлении.

«Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Горькова Андрея Владимировича… прекратить в связи с истечением срока давности уголовного преследования, освободив Горькова Андрея Владимировича от уголовной ответственности», — следует из материалов дела, передает ТАСС. Суд отменил подписку о невыезде и обеспечительные меры в отношении активов Горькова и недвижимости его родственников. Другой московский суд постановил взыскать с Горькова в пользу АО «Роснано» сумму ущерба — 607 896 324 рубля 78 копеек.

Горьков был арестован Басманным судом Москвы 11 июня 2017 года. По версии следствия, топ-менеджер «Роснано» с 2011 по 2013 годы размещал деньги корпорации в «Смоленском банке» в размере от 460 до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания. Таким образом он причинил компании ущерб в 738 млн.

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Московский суд прекратил уголовное преследование бывшего управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова по обвинению в злоупотреблении полномочиями, что привело к ущербу компании на сумму более 607 млн рублей. Дело было закрыто по причине истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, говорится в постановлении. «Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Горькова Андрея Владимировича… прекратить в связи с истечением срока давности уголовного преследования, освободив Горькова Андрея Владимировича от уголовной ответственности», — следует из материалов дела, передает ТАСС. Суд отменил подписку о невыезде и обеспечительные меры в отношении активов Горькова и недвижимости его родственников. Другой московский суд постановил взыскать с Горькова в пользу АО «Роснано» сумму ущерба — 607 896 324 рубля 78 копеек. Горьков был арестован Басманным судом Москвы 11 июня 2017 года. По версии следствия, топ-менеджер «Роснано» с 2011 по 2013 годы размещал деньги корпорации в «Смоленском банке» в размере от 460 до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания. Таким образом он причинил компании ущерб в 738 млн.
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