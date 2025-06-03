Запорожье и Херсон остались без света, а под Курском разрушены три здания: карта атак БПЛА 3 июня

За прошедшую ночь российские силы ПВО ликвидировали более 10-ти украинских дронов. В результате ударов обесточенными оказались свыше 700 тысяч жителей в Херсонской и Запорожской областях. Также атакам подверглась и Курская область, где оказались разрушенными несколько городских зданий и один частный дом. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории РФ — в материале URA.RU.
Запорожская и Херсонская области: перебои с электричеством
Из-за обстрелов ВСУ на севере Запорожской области было повреждено оборудование высоковольтных линий электропередач — регион остался полностью обесточен, а медучреждения были вынуждены перейти на резервные источники электроснабжения. По состоянию на утро 3 июня, без электричества остались 457 населенных пунктов. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что проблемы с подачей электроэнергии коснулись более 600 тысяч человек. Региональные власти уделили внимание вопросам снабжения автозаправочных станций топливом: сейчас в области есть запас горючего, которого хватит как минимум на 20 дней.
Аналогичные проблемы наблюдаются и в Херсонской области. В результате атак было нарушено электроснабжение в 150 населенных пунктах. Более 227 тысяч жителей и 44 социально значимых объекта остались без электричества, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо в telegram-канале. Поврежденная подстанция обеспечивала энергией несколько районов, включая Генический и Ивановский. В «Россети» сообщили о проведении восстановительных работ по обеспечению электроснабжением жителей Запорожской и Херсонской областей.
Курская область: серьезно повреждены несколько зданий
За ночь в небе над регионом было сбито два украинских дрона. В Большесолдатском районе Курской области беспилотники накануне атаковали здание администрации. В селе Скородном ударам подверглись школа и Дом культуры (ДК) — здания серьезно пострадали. Однако, по словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, жертв и пострадавших нет.
Кроме того, беспилотник ВСУ атаковал частный жилой дом в Рыльске. В результате этого произошел пожар. Здесь также обошлось без пострадавших.
Ярославская область: ограничения в работе интернета
В связи с угрозой атак БПЛА в Ярославской области в ночь с 2 на 3 июня с 22:15 по московскому времени ввели временные ограничения на использование мобильного интернета и навигационных систем ГЛОНАСС. Принятые меры направлены на защиту населения и объектов критической инфраструктуры в связи с возросшей угрозой атак дронов. Сейчас данные о повреждениях на земле и о том, есть ли сбитые беспилотники над регионом, отсутствует.
Белгородская область: дроны ВСУ атаковали регион дважды
Силы ПВО этой ночью сбили два украинских беспилотника. А утром было ликвидировано еще четыре дрона противника. Все БПЛА уничтожили еще до того, как они успели нанести какой-либо вред инфраструктуре или местному населению.
Крым и Азовское море: без последствий
Над территорией полуострова средства ПВО уничтожили три дрона Украины. Над акваторией Азовского моря — один. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
По данным telegram-канала Mash, над Крымским мостом сбили один дрон ВСУ. В тот момент по мосту еще двигались автомобили со стороны Тамани. Обломки беспилотника упали на дорогу: никто из автомобилистов не пострадал, сам мост не получил повреждений.
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