Поставщица некачественных бронежилетов заключила контракт на СВО с Минобороны

Финансовый директор группы компаний «Пикет» Виктория Антонова, обвиняемая по делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, заключила контракт с Министерством обороны для прохождения службы в зоне спецоперации. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Она подписала через ФСИН (Федеральную службу исполнения наказаний — прим. URA.RU) контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации для участия в Первом женском батальоне по направлению дронов», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.
В настоящее время предварительное следствие по делу о поставке некачественных бронежилетов завершено, защита знакомится с материалами. Среди обвиняемых также находятся гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.
По версии следствия, сотрудники «Пикета» поставили Минобороны более 20 тысяч бронежилетов, не соответствующих контракту, и совершили хищение денежных средств. Фигуранты получили от ведомства сумму до 2,4 млрд рублей на их закупку. Есипов, Антонова и еще один фигурант Вячеслав Портянников признали вину, остальные остаются под стражей. В деле также фигурируют новые обвиняемые по статье о посредничестве во взяточничестве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.