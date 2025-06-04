Поставщица некачественных бронежилетов заключила контракт на СВО с Минобороны

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Антонова будет проходить службу в Первом женском батальоне по направлению дронов (архивное фото)
Антонова будет проходить службу в Первом женском батальоне по направлению дронов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Финансовый директор группы компаний «Пикет» Виктория Антонова, обвиняемая по делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, заключила контракт с Министерством обороны для прохождения службы в зоне спецоперации. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Она подписала через ФСИН (Федеральную службу исполнения наказаний — прим. URA.RU) контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации для участия в Первом женском батальоне по направлению дронов», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.

В настоящее время предварительное следствие по делу о поставке некачественных бронежилетов завершено, защита знакомится с материалами. Среди обвиняемых также находятся гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.

По версии следствия, сотрудники «Пикета» поставили Минобороны более 20 тысяч бронежилетов, не соответствующих контракту, и совершили хищение денежных средств. Фигуранты получили от ведомства сумму до 2,4 млрд рублей на их закупку. Есипов, Антонова и еще один фигурант Вячеслав Портянников признали вину, остальные остаются под стражей. В деле также фигурируют новые обвиняемые по статье о посредничестве во взяточничестве.

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Финансовый директор группы компаний «Пикет» Виктория Антонова, обвиняемая по делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, заключила контракт с Министерством обороны для прохождения службы в зоне спецоперации. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Она подписала через ФСИН (Федеральную службу исполнения наказаний — прим. URA.RU) контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации для участия в Первом женском батальоне по направлению дронов», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. В настоящее время предварительное следствие по делу о поставке некачественных бронежилетов завершено, защита знакомится с материалами. Среди обвиняемых также находятся гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. По версии следствия, сотрудники «Пикета» поставили Минобороны более 20 тысяч бронежилетов, не соответствующих контракту, и совершили хищение денежных средств. Фигуранты получили от ведомства сумму до 2,4 млрд рублей на их закупку. Есипов, Антонова и еще один фигурант Вячеслав Портянников признали вину, остальные остаются под стражей. В деле также фигурируют новые обвиняемые по статье о посредничестве во взяточничестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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