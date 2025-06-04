Доктор раскрыл два ритуала против хронической усталости

Названы два эффективных способа, которые помогут сохранять энергию на протяжении всего дня. По словам терапевта Александра Олмоса, эти методы значительно улучшат ваше самочувствие и работоспособность.
Первой рекомендацией врача является завершение приема пищи минимум за три часа до сна. «Если вы заканчиваете есть за три часа до сна, вы переводите организм в режим восстановления, а не пищеварения», — объяснил Олмос для Daily Mail. Это не только улучшает качество сна, но и облегчает утреннее пробуждение, а также способствует поддержанию оптимального веса.
Второй совет Олмоса заключается в начале утра с прохладного душа. Он утверждает, что холодная вода не только способствует мгновенному пробуждению, но и улучшает циркуляцию крови, что в свою очередь повышает общий тонус организма и укрепляет иммунитет.
Ранее стало известно, что рассеянность, забывчивость и постоянная усталость чаще всего связаны не с нарушениями работы мозга, а с тревожными и депрессивными расстройствами. Об этом сообщила врач-невролог и психиатр Анастасия Журавская.
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