Доктор раскрыл два ритуала против хронической усталости

Терапевт Олмос: для сохранения энергии необходимо принимать холодный душ
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач рассказал, как справиться с усталостью
Врач рассказал, как справиться с усталостью Фото:

Названы два эффективных способа, которые помогут сохранять энергию на протяжении всего дня. По словам терапевта Александра Олмоса, эти методы значительно улучшат ваше самочувствие и работоспособность.

Первой рекомендацией врача является завершение приема пищи минимум за три часа до сна. «Если вы заканчиваете есть за три часа до сна, вы переводите организм в режим восстановления, а не пищеварения», — объяснил Олмос для Daily Mail. Это не только улучшает качество сна, но и облегчает утреннее пробуждение, а также способствует поддержанию оптимального веса.

Второй совет Олмоса заключается в начале утра с прохладного душа. Он утверждает, что холодная вода не только способствует мгновенному пробуждению, но и улучшает циркуляцию крови, что в свою очередь повышает общий тонус организма и укрепляет иммунитет.

Ранее стало известно, что рассеянность, забывчивость и постоянная усталость чаще всего связаны не с нарушениями работы мозга, а с тревожными и депрессивными расстройствами. Об этом сообщила врач-невролог и психиатр Анастасия Журавская.

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Названы два эффективных способа, которые помогут сохранять энергию на протяжении всего дня. По словам терапевта Александра Олмоса, эти методы значительно улучшат ваше самочувствие и работоспособность. Первой рекомендацией врача является завершение приема пищи минимум за три часа до сна. «Если вы заканчиваете есть за три часа до сна, вы переводите организм в режим восстановления, а не пищеварения», — объяснил Олмос для Daily Mail. Это не только улучшает качество сна, но и облегчает утреннее пробуждение, а также способствует поддержанию оптимального веса. Второй совет Олмоса заключается в начале утра с прохладного душа. Он утверждает, что холодная вода не только способствует мгновенному пробуждению, но и улучшает циркуляцию крови, что в свою очередь повышает общий тонус организма и укрепляет иммунитет. Ранее стало известно, что рассеянность, забывчивость и постоянная усталость чаще всего связаны не с нарушениями работы мозга, а с тревожными и депрессивными расстройствами. Об этом сообщила врач-невролог и психиатр Анастасия Журавская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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