03 июня 2025

Названы две страны, которые не будут отказываться от российского газа

Politico: Франция и Бельгия отказались от запрета на российский газ
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Франция и Бельгия не готовы отказаться от российского СПГ
Франция и Бельгия не готовы отказаться от российского СПГ Фото:

Власти Франции и Бельгии отказались поддержать инициативу Еврокомиссии по запрету импорта российского сжиженного природного газа в Евросоюз. Об этом сообщает газета Politico.

«Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия — ред.) отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок газа Москвы. Они утверждают, что им нужны дополнительные заверения относительно экономических и правовых последствий этого шага, прежде чем принимать решение», — пишет Politico.

После начала конфликта на Украине в 2022 году Евросоюз поставил цель полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году и рассматривал юридические механизмы для расторжения контрактов с российскими поставщиками. Однако для введения запрета на импорт российского газа необходимо единогласное одобрение всех стран ЕС, а разрыв контрактов может привести к штрафам и судебным разбирательствам.

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Власти Франции и Бельгии отказались поддержать инициативу Еврокомиссии по запрету импорта российского сжиженного природного газа в Евросоюз. Об этом сообщает газета Politico. «Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия — ред.) отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок газа Москвы. Они утверждают, что им нужны дополнительные заверения относительно экономических и правовых последствий этого шага, прежде чем принимать решение», — пишет Politico. После начала конфликта на Украине в 2022 году Евросоюз поставил цель полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году и рассматривал юридические механизмы для расторжения контрактов с российскими поставщиками. Однако для введения запрета на импорт российского газа необходимо единогласное одобрение всех стран ЕС, а разрыв контрактов может привести к штрафам и судебным разбирательствам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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