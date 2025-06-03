03 июня 2025

В США захотели ввести обременительные санкции против России

США готовы к введению новых антироссийских санкций
© Служба новостей «URA.RU»
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США готовы ввести новые санкции
США готовы ввести новые санкции Фото:

Ужесточенные антироссийские санкции готовы к введению в Соединенных Штатах — соответствующий законопроект должен получить одобрение конгресса и президента Дональда Трампа. Об этом 3 июня сообщил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.

«Они (санкции- прим. URA.RU) готовы к применению... Называются „Закон о санкциях против России от 2025 года“... И они довольно обременительны», — заявил спецпосланник в эфире телеканала Fox News.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Конгресс готов ужесточить антироссийские санкции в случае отсутствия прогресса на переговорах по Украине. Администрация президента Трампа рассчитывает, что угроза новых ограничений подтолкнет Москву к более конструктивному диалогу, однако детали законопроекта пока не разглашаются.

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Ужесточенные антироссийские санкции готовы к введению в Соединенных Штатах — соответствующий законопроект должен получить одобрение конгресса и президента Дональда Трампа. Об этом 3 июня сообщил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог. «Они (санкции- прим. URA.RU) готовы к применению... Называются „Закон о санкциях против России от 2025 года“... И они довольно обременительны», — заявил спецпосланник в эфире телеканала Fox News. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Конгресс готов ужесточить антироссийские санкции в случае отсутствия прогресса на переговорах по Украине. Администрация президента Трампа рассчитывает, что угроза новых ограничений подтолкнет Москву к более конструктивному диалогу, однако детали законопроекта пока не разглашаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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