В США захотели ввести обременительные санкции против России

Ужесточенные антироссийские санкции готовы к введению в Соединенных Штатах — соответствующий законопроект должен получить одобрение конгресса и президента Дональда Трампа. Об этом 3 июня сообщил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.
«Они (санкции- прим. URA.RU) готовы к применению... Называются „Закон о санкциях против России от 2025 года“... И они довольно обременительны», — заявил спецпосланник в эфире телеканала Fox News.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Конгресс готов ужесточить антироссийские санкции в случае отсутствия прогресса на переговорах по Украине. Администрация президента Трампа рассчитывает, что угроза новых ограничений подтолкнет Москву к более конструктивному диалогу, однако детали законопроекта пока не разглашаются.
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