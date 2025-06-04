В Алтайском крае произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла

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Интенсивность в эпицентре землетрясения в Алтайском крае составила 5,6 балла
Интенсивность в эпицентре землетрясения в Алтайском крае составила 5,6 балла Фото:

В Алтайском крае в ночь на 4 июня произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр подземных толчков находился вблизи села Пуштулим. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

«Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Алтайском крае вблизи села Пуштулим», — говорится в сообщении. По информации службы, землетрясение произошло около 02:13 по Гринвичу (05:13 мск). Интенсивность в эпицентре составила 5,6 балла.

Ранее, 25 мая, в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Тогда в зону возможного воздействия попали десять населенных пунктов, однако пострадавших и разрушений выявлено не было. К месту происшествия были направлены рабочие группы для обследования зданий и сооружений.

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В Алтайском крае в ночь на 4 июня произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр подземных толчков находился вблизи села Пуштулим. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук. «Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Алтайском крае вблизи села Пуштулим», — говорится в сообщении. По информации службы, землетрясение произошло около 02:13 по Гринвичу (05:13 мск). Интенсивность в эпицентре составила 5,6 балла. Ранее, 25 мая, в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Тогда в зону возможного воздействия попали десять населенных пунктов, однако пострадавших и разрушений выявлено не было. К месту происшествия были направлены рабочие группы для обследования зданий и сооружений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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