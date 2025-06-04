В Алтайском крае в ночь на 4 июня произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр подземных толчков находился вблизи села Пуштулим. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.
«Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Алтайском крае вблизи села Пуштулим», — говорится в сообщении. По информации службы, землетрясение произошло около 02:13 по Гринвичу (05:13 мск). Интенсивность в эпицентре составила 5,6 балла.
Ранее, 25 мая, в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Тогда в зону возможного воздействия попали десять населенных пунктов, однако пострадавших и разрушений выявлено не было. К месту происшествия были направлены рабочие группы для обследования зданий и сооружений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.