Россия и Украина согласовали следующие переговоры: главное о СВО за 3 июня

Москва и Киев согласовали новый раунд переговоров, который должен пройти в Турции. В свою очередь ВСУ атаковали школу, дом культуры и администрацию в Курской области, оставили Запорожскую и Херсонскую область без электричества, а также ударили по зданию МФЦ в Сватово (ЛНР). Российские войска в ответ поразили военные предприятия по всей территории Украины. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Россия и Украина согласовали новые переговоры
Россия и Украина согласовали проведение третьего в 2025 году раунда переговоров, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, Анкара ожидает скорой встречи представителей обеих стран.
Дроны ВСУ атаковали Россию
Дроны ВСУ атаковали здание администрации в Большесолдатском районе Курской области. В селе Скородном ударам подверглись школа и ДК. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Все здания получили существенный ущерб. Пострадавших и жертв в результате атаки нет.
Из-за обстрелов ВСУ на севере Запорожской области было повреждено оборудование высоковольтных ЛЭП — регион оказался полностью обесточен, а медучреждения были вынуждены перейти на резервные источники электроснабжения. Без электричества остались 457 населенных пунктов и более 600 тысяч человек. Региональные власти начали снабжать автозаправочные станции топливом: сейчас в области есть запас горючего, которого хватит как минимум на 20 дней.
Аналогичные проблемы наблюдались и в Херсонской области. В результате атак было нарушено электроснабжение в 150 населенных пунктах. Более 227 тысяч жителей и 44 социально значимых объекта остались без электричества. В «Россети» сообщили о проведении восстановительных работ по обеспечению электроснабжением жителей Запорожской и Херсонской областей.
Также был атакован город Сватово в ЛНР. Под удар попали социально значимые объекты, в том числе здание МФЦ — в нем были выбиты окна и частично разрушены элементы фасада здания.
Как не допустить последующих атак дронов
Украинские дроны надо уничтожать еще до их запуска, нанося удары по предприятиям, стартовым площадкам, штабам операторов. Только это предотвратит атаки беспилотников ВСУ на Россию, заявил сенатор и начальник ЦСН «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин.
«С роем дронов, взлетевших и летящих к цели, бороться очень сложно. Надо убивать их в утробе их матери, пока они не вырвались оттуда», — подчеркнул он.
Массовые удары по военным объектам на Украине
На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. По этим данным, сигнал прозвучал практически одновременно во всех регионах страны около 9:50 по местному времени.
В Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки российские войска нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в частности, под удар попало предприятие радиоэлектронной промышленности. Также были поражены цеха по производству ударных дронов, места их запуска и хранения, а также склады боеприпасов, военного имущества и временные пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
А военкоры сообщили еще о ряде пораженных объектов. Так, ВС РФ нанесли ракетный удар по зданиям Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумах, ликвидировав высокопоставленных офицеров ВСУ. Помимо этого, ВКС России впервые применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» по объекту в Николаеве.
Бойцы ВСУ жалуются на командование
Украинское командование обманывает военнослужащих, отправляя в горячие точки, не осуществляет ротацию военнослужащих на позициях в Часовом Яре (ДНР). На участки боев солдаты отправляются без последующего вывода, что фактически означает их отправку туда в один конец. Об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Сосна.
"Руководство сказало, что идете не больше, чем на десять дней. После десяти дней начало начальства обманывать: "Сидите еще. Все будет хорошо". А на самом деле не было все хорошо», — сказал пленный солдат.
В Крыму задержан агент украинских спецслужб
В Крыму задержан житель Феодосии, собравший по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) самодельное взрывное устройство и спрятавший его в тайнике в Севастополе. По данным ФСБ, мужчина самостоятельно предложил сотрудничество украинским спецслужбам и был завербован представителем СБУ для конфиденциальной работы.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств». Мужчина заключен под стражу.
Освобождение Андреевки в Сумской области
Подразделения группировки войск «Север» ВС РФ освободили село Андреевка в Сумской области Украины. По данным Минобороны РФ, российские военные также нанесли удары по позициям украинских сил в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки (Сумская область). После взятия Андреевки российские войска приблизились к городу Сумы — главному населенному пункту в Сумской области, на расстояние около 20 километров.
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