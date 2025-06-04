В Ярославле вспыхнул крупный пожар на заводе

В Ярославле ликвидируют крупный пожар на производстве
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ярославле горит промышленное здание
В Ярославле горит промышленное здание Фото:

В Ярославле на проспекте Октября сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на территории производственного предприятия. Как сообщили в МЧС России, возгорание произошло в здании площадью 400 квадратных метров.

«В тушении участвуют подразделения МЧС, угрозы распространения огня на соседние здания нет. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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В Ярославле на проспекте Октября сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на территории производственного предприятия. Как сообщили в МЧС России, возгорание произошло в здании площадью 400 квадратных метров. «В тушении участвуют подразделения МЧС, угрозы распространения огня на соседние здания нет. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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