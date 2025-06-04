В Роспотребнадзоре рассказали, кому ни в коем случае нельзя пить квас

Квас не стоит употреблять людям, страдающим гастритом и циррозом печени, так как данный напиток может привести к обострению указанных заболеваний. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«Квас не рекомендуется употреблять при некоторых заболеваниях, таких как цирроз печени и гастрит. Качество кваса зависит от добросовестности производителя, который должен строго соблюдать технологию приготовления», — заявили РИА Новости в ведомстве.
Эксперты напомнили, что при выборе кваса нужно внимательно изучать состав: в напитке не должно быть искусственных ароматизаторов, синтетических красителей, подсластителей и консервантов. Хороший квас должен содержать только воду, ржаную муку, солод, сахар и дрожжи. Также специалисты советуют не покупать напиток на розлив в точках, где нарушаются санитарные требования, а у продавцов должны быть документы о качестве и безопасности продукции.
Квас традиционно считается популярным летним напитком в России благодаря своим освежающим свойствам и содержанию пробиотиков, витаминов группы B и органических кислот. По словам специалистов, домашний квас, приготовленный по проверенным рецептам, считается более полезным по сравнению с магазинным аналогом.
Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова ранее сообщила, что квас в жару употреблять не рекомендуется, поскольку он усиливает жажду, нарушает потоотделение и повышает риск обезвоживания. Эксперт посоветовала в такие дни выбирать чай, компот или морс, передает RT.
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