ВС РФ освободили Андреевку и первый раз применили гиперзвуковую ракету в Николаеве: карта СВО 3 июня

На юге Украины по объекту в Николаеве впервые был нанесен удар российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Предположительно, целью атаки мог быть энергетический объект военной инфраструктуры противника. Кроме того, ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области — село Андреевка. Сейчас на границе региона создается буферная зона. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
ВС РФ ударили «Кинжалом» по Николаеву
Российские Воздушно-космические силы впервые использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» для удара по цели, расположенной в Николаеве. Сообщается, что целью атаки мог быть энергетический объект, который использовался для нужд украинских военных. Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.
Российские войска освободили Андреевку
Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Андреевка, расположенный в Сумской области. Наступление российских подразделений связано с созданием буферной зоны на границах Сумской и Харьковской областей, что последовало за полным освобождением Курской области.
Удар ракетами по корпусу зданий СБУ в Сумах
Российские военные нанесли ракетный удар по объектам, принадлежащим Службе безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы. В результате обстрела среди сотрудников спецслужбы и бойцов ВСУ зафиксированы многочисленные жертвы и раненые.
Также стало известно об уничтожении высокопоставленных офицеров в Сумской области. Командный состав украинских силовых структур использовал автомобили с гражданскими номерами для передвижения по городу, однако их выявили и ликвидировали с применением ударных дронов.
Уничтожение военных баз и складов ВСУ под Сумами
Российские бойцы нанесли удары по позициям военным базам и складам с боеприпасами ВС Украины в Сумской области, в частности в Середино-Будской, Хотынской и Новослободской общинах. В результате атак также были ликвидированы временные базы противника в районе Шостка, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Гибель спасателя МЧС в ЛНР
В ЛНР во время погиб 37-летний сотрудник МЧС Алексей Чернецкий. Это произошло во время тушения природного пожара вблизи населенного пункта Макарово, где был задействован спасатель, Мужчина получил смертельные ранения из-за взрыва артиллерийского снаряда, выпущенного ВСУ.
Росгвардия нашла тайник с боеприпасами ВСУ в Луганске
В пригороде Луганска сотрудники Росгвардии выявили схрон, принадлежавший ВС Украины, в котором находилось оружие и боеприпасы. Специалисты ОМОН изъяли из тайника более 300 патронов разных калибров, пять гранат, свыше 35 взрывателей, около 600 граммов тротила, а также реактивный штурмовой гранатомет, рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Сорванная ротация ВСУ под Ореховым
На ореховском направлении была пресечена попытка ротации украинских военнослужащих, их ликвидировал БПЛА российской армии бойцов батальона «Восток-АХМАТ» Минобороны РФ, сообщил Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Так, поражение нанесено живой силе и технике противника.
Какая сейчас обстановка на участках фронта
Сумское направление
ВС России продолжают наступательные операции на территории Сумской области. В населенном пункте Юнаковка продолжаются бои. В районе Теткино российские подразделения успешно отразили новые атаки со стороны украинских сил. В настоящее время ведется бой за контроль над Варачино.
Донецкое направление
Российские войска наступают на позиции ВСУ, пытаясь продвинуться в сторону Комара, сообщает telegram-канал WarGonzo. Украинская армия предпринимает попытки контратак, однако существенных результатов достичь ей пока не удается. К северу от Богатыря подразделения ВС РФ продвинулись в районе Алексеевки. Бои продолжаются в населенном пункте Веселое и в районе выхода к Русину Яру. Кроме того, российские силы продвинулись в направлении Коптево.
Часовоярское направление
В районе Ступочек продолжаются боевые действия. Кроме того, поступает информация о продвижении российских сил к северу от Часова Яра. Там, согласно сообщениям военкоров, бойцам удалось достичь успехов в районе карьера.
Запорожское направление
Ситуация остается в целом стабильной, существенных перемен не отмечается. На отдельных направлениях продолжаются позиционные столкновения, сопровождающиеся интенсивным применением дальнобойных средств поражения, передает telegram-канал WarGonzo.
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