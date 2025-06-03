В Подмосковье подготовили 12 площадок для жертвоприношений

В Московской области к празднику Курбан-Байрам подготовили 12 мест для совершения обряда жертвоприношения. Еще более 40 площадок предусмотрели для праздничных молитв. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов.
«Подготовлено около 12 площадок для совершения обряда жертвоприношения. Мы просим наших единоверцев делать обряды в специально отведенных местах — это фермы, бойни, чтобы ни в коем случае ни во дворах, ни на детских площадках эти обряды не производили, есть специально отведенные места», — процитировало Аббясова РИА Новости.
Все площадки, где разрешено проведение ритуала, соответствуют требованиям безопасности. Аббясов также уточнил, что для проведения праздничных молитв в разных городах Подмосковья подготовлено более 40 площадок.
Как сообщало URA.RU, в 2024 году важный для мусульман праздник жертвоприношения — Курбан-Байрам отмечался с 16 по 20 июня. В России девять регионов, включая пять республик Северо-Кавказского федерального округа, Татарстан, Адыгею, Башкортостан и Крым, официально объявляли Курбан-Байрам как выходной день. В 2025 году праздник приходится на вечер пятницы 6 июня. Продолжаться он будет до вторника 10 июня.
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