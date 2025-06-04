Похищенный на Ярославском вокзале высказывался против мусульман из-за Карабаха

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Мужчину запихали в багажник на Ярославском вокзале
Мужчину запихали в багажник на Ярославском вокзале Фото:

Похищенный на Ярославском вокзале Арег Щепихин высказывал резкое негативное отношение к мусульманам и религии Ислам из-за событий в Карабахе. Об этом 4 июня сообщила его мать.

«Он очень сильно переживал из-за войны, но не воевал», — рассказала мать Арега telegram-каналу «База». Она также отметила, что не разделяет взглядов сына и считает их ошибочными.

Мать Арега подчеркнула, что не была осведомлена об активности сына в социальных сетях и оскорблениях, которые он публиковал в адрес представителей народов Северного Кавказа. По ее словам, о подобных публикациях она узнала только после происшествия.

В Москве на Ярославском вокзале на глазах сотен людей похитили мужчину. Люди в черных костюмах вытащили кричащего пассажира из зала на улицу и запихнули в багажник внедорожника Mercedes. Правоохранительные органы, изучив видеозаписи, начали проверку. Что известно об инциденте — читайте в материале URA.RU.

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Похищенный на Ярославском вокзале Арег Щепихин высказывал резкое негативное отношение к мусульманам и религии Ислам из-за событий в Карабахе. Об этом 4 июня сообщила его мать. «Он очень сильно переживал из-за войны, но не воевал», — рассказала мать Арега telegram-каналу «База». Она также отметила, что не разделяет взглядов сына и считает их ошибочными. Мать Арега подчеркнула, что не была осведомлена об активности сына в социальных сетях и оскорблениях, которые он публиковал в адрес представителей народов Северного Кавказа. По ее словам, о подобных публикациях она узнала только после происшествия. В Москве на Ярославском вокзале на глазах сотен людей похитили мужчину. Люди в черных костюмах вытащили кричащего пассажира из зала на улицу и запихнули в багажник внедорожника Mercedes. Правоохранительные органы, изучив видеозаписи, начали проверку. Что известно об инциденте — читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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