Маск призвал отменить финансирование ООН

ООН следует лишить финансирования. Так американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в своих соцсетях видео с выступлением генсека ООН Антониу Гутерреша, который заявил, что цифровые платформы часто используются для дезинформации и разжигания вражды, и призвал к регулированию.
«Лишите ООН финансирования», — написал Маск в соцсети X ((бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) под постом пользователя с видео, утверждавшего, что международная организация «объявила войну свободе слова».
URA.RU рассказывало, что в 2024 году ООН столкнулась с кризисом ликвидности — страны-члены задерживали взносы, из-за чего организации пришлось урезать расходы. США, которые вносят 22% регулярного бюджета ООН, остаются крупнейшим донором, но их задолженность на январь составляла 2,8 млрд долларов. На фоне кризиса Гутерриш запустил инициативу «ООН-80» для оптимизации расходов.
Ранее группа республиканских сенаторов представила в Конгресс США законопроект, который предусматривает выход страны из состава Организации Объединенных Наций. Документ предлагает прекратить финансирование ООН и ее подразделений, а также запрещает участие США в миротворческих операциях ООН, передает «360.ru».
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