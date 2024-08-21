Родные актера Евгения Шишова подтвердили его гибель под Курском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Прощание с Евгением Шишовым, погибшим в Курской области, пройдет в Выборге Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ
Новость по теме
Евгений Шишов погиб, защищая Родину: кем был актер, погибший под Курском

Родные российского актера Евгения Шишова, погибшего в боях с украинскими силами в Курской области, подтвердили гибель мужчины. До последнего они сомневались, что Евгений действительно погиб. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Родные и близкие актера Евгения Шишова подтвердили его гибель. Родственники до последнего надеялись, что Евгений выжил, и 20 августа не подтверждали его смерть», — передают журналисты. Отмечается, что прощание с Шишовым пройдет в Выборге — малой родине актера.

О гибели актера сообщалось накануне. Евгений Шишов запомнился своими ролями в телесериалах от НТВ. Зачастую мужчина играл роль брутальных героев. С февраля этого года он стал участником спецоперации на Украине и противостоял ВСУ с самого начала украинского вторжения на курском направлении. Сослуживцы запомнили Евгения как настоящего патриота. Для себя Шишов выбрал позывной STALKER.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родные российского актера Евгения Шишова, погибшего в боях с украинскими силами в Курской области, подтвердили гибель мужчины. До последнего они сомневались, что Евгений действительно погиб. Об этом сообщает РЕН ТВ. «Родные и близкие актера Евгения Шишова подтвердили его гибель. Родственники до последнего надеялись, что Евгений выжил, и 20 августа не подтверждали его смерть», — передают журналисты. Отмечается, что прощание с Шишовым пройдет в Выборге — малой родине актера. О гибели актера сообщалось накануне. Евгений Шишов запомнился своими ролями в телесериалах от НТВ. Зачастую мужчина играл роль брутальных героев. С февраля этого года он стал участником спецоперации на Украине и противостоял ВСУ с самого начала украинского вторжения на курском направлении. Сослуживцы запомнили Евгения как настоящего патриота. Для себя Шишов выбрал позывной STALKER.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...