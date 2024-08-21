Родные актера Евгения Шишова подтвердили его гибель под Курском

21 августа 2024 в 22:19 Размер текста - 17 +

Прощание с Евгением Шишовым, погибшим в Курской области, пройдет в Выборге Фото: vk.com / Евгений Шишов новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Новость по теме Евгений Шишов погиб, защищая Родину: кем был актер, погибший под Курском Родные российского актера Евгения Шишова, погибшего в боях с украинскими силами в Курской области, подтвердили гибель мужчины. До последнего они сомневались, что Евгений действительно погиб. Об этом сообщает РЕН ТВ. «Родные и близкие актера Евгения Шишова подтвердили его гибель. Родственники до последнего надеялись, что Евгений выжил, и 20 августа не подтверждали его смерть», — передают журналисты. Отмечается, что прощание с Шишовым пройдет в Выборге — малой родине актера. О гибели актера сообщалось накануне. Евгений Шишов запомнился своими ролями в телесериалах от НТВ. Зачастую мужчина играл роль брутальных героев. С февраля этого года он стал участником спецоперации на Украине и противостоял ВСУ с самого начала украинского вторжения на курском направлении. Сослуживцы запомнили Евгения как настоящего патриота. Для себя Шишов выбрал позывной STALKER. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родные российского актера Евгения Шишова, погибшего в боях с украинскими силами в Курской области, подтвердили гибель мужчины. До последнего они сомневались, что Евгений действительно погиб. Об этом сообщает РЕН ТВ. «Родные и близкие актера Евгения Шишова подтвердили его гибель. Родственники до последнего надеялись, что Евгений выжил, и 20 августа не подтверждали его смерть», — передают журналисты. Отмечается, что прощание с Шишовым пройдет в Выборге — малой родине актера. О гибели актера сообщалось накануне. Евгений Шишов запомнился своими ролями в телесериалах от НТВ. Зачастую мужчина играл роль брутальных героев. С февраля этого года он стал участником спецоперации на Украине и противостоял ВСУ с самого начала украинского вторжения на курском направлении. Сослуживцы запомнили Евгения как настоящего патриота. Для себя Шишов выбрал позывной STALKER.