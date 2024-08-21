В креативном кластере «Домна» 21 августа состоялся форум «Мой бизнес. Свердловская область. Самозанятый: бизнес в индустрии моды». Мероприятие стало частью деловой программы UF LAB, на котором самозанятым предложили обучение от ведущих консультантов российских и международных модных брендов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).
«Мы стремимся к тому, чтобы самозанятые дизайнеры в будущем тоже были представлены со своими показами на мероприятиях, подобных Международной неделе мод», — поделился заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов. В регионе зарегистрировано более 310 тысяч самозанятых, и для их поддержки предусмотрены форумы, ярмарки и специальные займы, напомнил директор СОФПП Валерий Пиличев.
Эксперты Fashion Consulting Group, партнера UF LAB, предоставили участникам форума знания о позиционировании марки и стратегии развития бизнеса. « На рынке появилось много новых проектов, которые только начинают свою деятельность в модной отрасли… Поэтому мы сегодня говорим о том, как позиционировать свою марку и выстроить бизнес-стратегию», — отметила соучредитель и коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян.
Идея проекта принадлежит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Организаторами выступают министерство инвестиций и развития области, администрация Екатеринбурга и СОФПП. События недели моды принимают ведущие площадки региона, а партнерами выступают крупные компании и организации.
Фото: предоставлено URA.RU пресс-службой Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП)
Фото: предоставлено URA.RU пресс-службой Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП)
Фото: предоставлено URA.RU пресс-службой Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП)
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В креативном кластере «Домна» 21 августа состоялся форум «Мой бизнес. Свердловская область. Самозанятый: бизнес в индустрии моды». Мероприятие стало частью деловой программы UF LAB, на котором самозанятым предложили обучение от ведущих консультантов российских и международных модных брендов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). «Мы стремимся к тому, чтобы самозанятые дизайнеры в будущем тоже были представлены со своими показами на мероприятиях, подобных Международной неделе мод», — поделился заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов. В регионе зарегистрировано более 310 тысяч самозанятых, и для их поддержки предусмотрены форумы, ярмарки и специальные займы, напомнил директор СОФПП Валерий Пиличев. Эксперты Fashion Consulting Group, партнера UF LAB, предоставили участникам форума знания о позиционировании марки и стратегии развития бизнеса. « На рынке появилось много новых проектов, которые только начинают свою деятельность в модной отрасли… Поэтому мы сегодня говорим о том, как позиционировать свою марку и выстроить бизнес-стратегию», — отметила соучредитель и коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян. Идея проекта принадлежит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Организаторами выступают министерство инвестиций и развития области, администрация Екатеринбурга и СОФПП. События недели моды принимают ведущие площадки региона, а партнерами выступают крупные компании и организации.