Форум для самозанятых в индустрии моды прошел в Екатеринбурге. Фото

22 августа 2024 в 00:02 Размер текста - 17 +

Эксперты предоставили участникам знания о позиционировании марки и стратегии развития бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В креативном кластере «Домна» 21 августа состоялся форум «Мой бизнес. Свердловская область. Самозанятый: бизнес в индустрии моды». Мероприятие стало частью деловой программы UF LAB, на котором самозанятым предложили обучение от ведущих консультантов российских и международных модных брендов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). «Мы стремимся к тому, чтобы самозанятые дизайнеры в будущем тоже были представлены со своими показами на мероприятиях, подобных Международной неделе мод», — поделился заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов. В регионе зарегистрировано более 310 тысяч самозанятых, и для их поддержки предусмотрены форумы, ярмарки и специальные займы, напомнил директор СОФПП Валерий Пиличев. Эксперты Fashion Consulting Group, партнера UF LAB, предоставили участникам форума знания о позиционировании марки и стратегии развития бизнеса. « На рынке появилось много новых проектов, которые только начинают свою деятельность в модной отрасли… Поэтому мы сегодня говорим о том, как позиционировать свою марку и выстроить бизнес-стратегию», — отметила соучредитель и коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян. Идея проекта принадлежит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Организаторами выступают министерство инвестиций и развития области, администрация Екатеринбурга и СОФПП. События недели моды принимают ведущие площадки региона, а партнерами выступают крупные компании и организации. Фото: предоставлено URA.RU пресс-службой Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Фото: предоставлено URA.RU пресс-службой Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Фото: предоставлено URA.RU пресс-службой Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В креативном кластере «Домна» 21 августа состоялся форум «Мой бизнес. Свердловская область. Самозанятый: бизнес в индустрии моды». Мероприятие стало частью деловой программы UF LAB, на котором самозанятым предложили обучение от ведущих консультантов российских и международных модных брендов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). «Мы стремимся к тому, чтобы самозанятые дизайнеры в будущем тоже были представлены со своими показами на мероприятиях, подобных Международной неделе мод», — поделился заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов. В регионе зарегистрировано более 310 тысяч самозанятых, и для их поддержки предусмотрены форумы, ярмарки и специальные займы, напомнил директор СОФПП Валерий Пиличев. Эксперты Fashion Consulting Group, партнера UF LAB, предоставили участникам форума знания о позиционировании марки и стратегии развития бизнеса. « На рынке появилось много новых проектов, которые только начинают свою деятельность в модной отрасли… Поэтому мы сегодня говорим о том, как позиционировать свою марку и выстроить бизнес-стратегию», — отметила соучредитель и коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян. Идея проекта принадлежит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Организаторами выступают министерство инвестиций и развития области, администрация Екатеринбурга и СОФПП. События недели моды принимают ведущие площадки региона, а партнерами выступают крупные компании и организации.