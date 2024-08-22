Ночью в крупном ТЦ Екатеринбурга устроили закрытый показ. Фото

В пространстве Hi-light прошел модный показ в рамках UF LAB

22 августа 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Модели ходили под песни французского певца Stromae Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После закрытия ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге открыл двери для ценителей моды: в рамках недели моды UF LAB в пространстве Hi-Light состоялся эксклюзивный партнерский показ. Мероприятие началось с гастрономической и культурной программы — в атриуме перед универмагом были организованы фуршет и музыкальная программа. Гости имели возможность продемонстрировать свои наряды, пообщаться друг с другом и поделиться ожиданиями от предстоящего показа. Спустя некоторое время приглашенные блогеры, стилисты и эксперты в области моды собрались в fashion-store Hi-light. Управляющий партнер пространства Hi-Light Леонид Корысткин поприветствовал гостей, после чего к ним обратился заместитель губернатора Дмитрий Ионин. «Без преувеличения — весь Екатеринбург и Свердловская область живет модой эту неделю, а значит, проект U`Fashion губернатора Евгения Владимировича Куйвашева, правительства Свердловской области и администрации города удался. В том числе самая яркая его часть — международная неделя моды. Уже сегодня можно сказать, что UF LAB будет жить и продолжаться дальше», — заявил Ионин. Сам же он признался, что пришел на мероприятие в уральских брендах. Как рассказала организаторы, режиссером показа стал Сергей Луковский (известный режиссер-постановщик фэшн-шоу от Tanya Kotegova до Thom Browne, создатель и руководитель культовой модельной школы Lukovsky Model Academy). Его идея состояла в том, чтобы показать историю: у каждого может быть свой «роман с модой» и все ее проявления раскрывают эмоции, которые испытывает человек. Темный зал засиял и на сцену вышли танцоры. Они зажигали под песни французского певца Stromae, а затем перфоманс плавно перетек в дефиле: танцовщики брали под руки моделей и демонстрировали наряды уральских дизайнеров. К слову, уральский fashion-store стал единственной площадкой в рамках недели моды такого рода: все остальные показы проходили на площадках предназначенных для шоу и культурных мероприятий, и только эта из списка площадок априорно создана для продвижения российского продукта в фэшн-индустрии. Еще одна особенность показа в отборе дизайнеров для образов. Здесь впервые получили возможность попасть в дефиле дизайнеры, которые создают монопродукт и не имеют полной коллекции, как маститые и уже раскрученные дизайнеры, создавшие себе имя за 10 лет. «Мы не делали монопоказ, в котором демонстрируют только свой бренд. А собрали все уральские бренды, которые есть у нас в пространстве, и позволили поучаствовать в показе даже тем, кто делает маленькие сумочки. Большое количество дизайнеров с недели моды получили очень качественный контент, который позволит им доказывать рынку и покупателю, что их продукт выглядит более, чем достойно. Что можно делать повседневные образы, которые мы видим на мероприятиях в Париже, Милане, Нью-Йорке или Лондоне, используя наш, отечественный продукт», — пояснил Корысткин. По словам стилиста и преподавателя школы «Модная контора» Галины Буйкевич, у начинающих дизайнеров могут быть отличные коллекции, но есть проблемы с масштабированием бизнеса и преодолением барьера, который исчезает, когда имя марки становится более известным. Но «новым именам» крайне важно показать свои работы в дефиле и стать частью готовых капсул, считает Буйкевич. В показ Hi-Light вошли 40 брендов. UF LAB продлится до 23 августа включительно. Идея проекта принадлежит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Организаторами выступают министерство инвестиций и развития области, администрация Екатеринбурга и СОФПП. Показ прошел в пространстве Hi-Light Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гостей собрали поздно вечером в «Гринвиче» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для участников мероприятия были сделаны фотозоны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Управляющий партнер пространства Hi-Light Леонид Корысткин поприветствовал гостей перед началом показа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стартовал показ с яркого шоу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После танцоры прошлись вместе с моделям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Все представленные бренды — уральские Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На показе побывал свердловский замгубернатора Дмитрий Ионин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После закрытия ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге открыл двери для ценителей моды: в рамках недели моды UF LAB в пространстве Hi-Light состоялся эксклюзивный партнерский показ. Мероприятие началось с гастрономической и культурной программы — в атриуме перед универмагом были организованы фуршет и музыкальная программа. Гости имели возможность продемонстрировать свои наряды, пообщаться друг с другом и поделиться ожиданиями от предстоящего показа. Спустя некоторое время приглашенные блогеры, стилисты и эксперты в области моды собрались в fashion-store Hi-light. Управляющий партнер пространства Hi-Light Леонид Корысткин поприветствовал гостей, после чего к ним обратился заместитель губернатора Дмитрий Ионин. «Без преувеличения — весь Екатеринбург и Свердловская область живет модой эту неделю, а значит, проект U`Fashion губернатора Евгения Владимировича Куйвашева, правительства Свердловской области и администрации города удался. В том числе самая яркая его часть — международная неделя моды. Уже сегодня можно сказать, что UF LAB будет жить и продолжаться дальше», — заявил Ионин. Сам же он признался, что пришел на мероприятие в уральских брендах. Как рассказала организаторы, режиссером показа стал Сергей Луковский (известный режиссер-постановщик фэшн-шоу от Tanya Kotegova до Thom Browne, создатель и руководитель культовой модельной школы Lukovsky Model Academy). Его идея состояла в том, чтобы показать историю: у каждого может быть свой «роман с модой» и все ее проявления раскрывают эмоции, которые испытывает человек. Темный зал засиял и на сцену вышли танцоры. Они зажигали под песни французского певца Stromae, а затем перфоманс плавно перетек в дефиле: танцовщики брали под руки моделей и демонстрировали наряды уральских дизайнеров. К слову, уральский fashion-store стал единственной площадкой в рамках недели моды такого рода: все остальные показы проходили на площадках предназначенных для шоу и культурных мероприятий, и только эта из списка площадок априорно создана для продвижения российского продукта в фэшн-индустрии. Еще одна особенность показа в отборе дизайнеров для образов. Здесь впервые получили возможность попасть в дефиле дизайнеры, которые создают монопродукт и не имеют полной коллекции, как маститые и уже раскрученные дизайнеры, создавшие себе имя за 10 лет. «Мы не делали монопоказ, в котором демонстрируют только свой бренд. А собрали все уральские бренды, которые есть у нас в пространстве, и позволили поучаствовать в показе даже тем, кто делает маленькие сумочки. Большое количество дизайнеров с недели моды получили очень качественный контент, который позволит им доказывать рынку и покупателю, что их продукт выглядит более, чем достойно. Что можно делать повседневные образы, которые мы видим на мероприятиях в Париже, Милане, Нью-Йорке или Лондоне, используя наш, отечественный продукт», — пояснил Корысткин. По словам стилиста и преподавателя школы «Модная контора» Галины Буйкевич, у начинающих дизайнеров могут быть отличные коллекции, но есть проблемы с масштабированием бизнеса и преодолением барьера, который исчезает, когда имя марки становится более известным. Но «новым именам» крайне важно показать свои работы в дефиле и стать частью готовых капсул, считает Буйкевич. В показ Hi-Light вошли 40 брендов. UF LAB продлится до 23 августа включительно. Идея проекта принадлежит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Организаторами выступают министерство инвестиций и развития области, администрация Екатеринбурга и СОФПП.