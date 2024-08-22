Столкновение произошло неподалеку от остановки "Набережная" (Архивное фото)
В Челябинске около остановки два автомобиля попали в ДТП. Как сообщил читатель URA.RU машины на месте происшествия стоят уже больше часа.
«Авария произошла около остановки „Набережная“. Машины стоят где-то полтора часа», — рассказал читатель.
Как видно на фотографии, присланной читателем URA.RU в ДТП, столкнулись иномарка и авто марки «Лада». У первой смялась передняя часть, а у ВАЗа вывернулось колесо. О пострадавших в аварии не сообщалось.
Обстоятельства ДТП неизвестны
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