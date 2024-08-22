В Челябинске возле остановки в ДТП разбились две машины. Фото

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Столкновение произошло неподалеку от остановки "Набережная" (Архивное фото)
Столкновение произошло неподалеку от остановки "Набережная" (Архивное фото) Фото:

В Челябинске около остановки два автомобиля попали в ДТП. Как сообщил читатель URA.RU машины на месте происшествия стоят уже больше часа.

«Авария произошла около остановки „Набережная“. Машины стоят где-то полтора часа», — рассказал читатель.

Как видно на фотографии, присланной читателем URA.RU в ДТП, столкнулись иномарка и авто марки «Лада». У первой смялась передняя часть, а у ВАЗа вывернулось колесо. О пострадавших в аварии не сообщалось.

Обстоятельства ДТП неизвестны
Обстоятельства ДТП неизвестны
Фото:

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В Челябинске около остановки два автомобиля попали в ДТП. Как сообщил читатель URA.RU машины на месте происшествия стоят уже больше часа. «Авария произошла около остановки „Набережная“. Машины стоят где-то полтора часа», — рассказал читатель. Как видно на фотографии, присланной читателем URA.RU в ДТП, столкнулись иномарка и авто марки «Лада». У первой смялась передняя часть, а у ВАЗа вывернулось колесо. О пострадавших в аварии не сообщалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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