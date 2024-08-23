Латвия приготовила для Украины крупнейшую партию беспилотников

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Украина получит от Латвии крупную партию беспилотников
Украина получит от Латвии крупную партию беспилотников Фото:

Латвия завершила подготовку самой крупной партии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для передачи Украине. С таким заявлением выступил министр обороны страны Андрис Спрудс.

«К отправке на Украину подготовлена крупнейшая партия дронов от латвийских производителей — 1 400 БПЛА», — передает слова Спрудса LSM. Он также сообщил, что завершена закупка 2,7 тысяч беспилотников, которая была объявлена минобороны Латвии для нужд Киева.

В начале июля руководство Латвии обещало отправить на Украину более 2,5 тысяч БПЛА различных типов стоимостью около четырех миллионов евро. 22 июля Спрудс сообщил об отправке 500 дронов, а к 13 августа еще 500. 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Риги подтверждают ее вовлеченность в украинский конфликт и не повлияют на итоги СВО, сообщает 360.ru. Украина и Латвия также заключили договор о безопасности, согласно которому латвийская сторона будет ежегодно направлять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине, передает Life.

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Латвия завершила подготовку самой крупной партии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для передачи Украине. С таким заявлением выступил министр обороны страны Андрис Спрудс. «К отправке на Украину подготовлена крупнейшая партия дронов от латвийских производителей — 1 400 БПЛА», — передает слова Спрудса LSM. Он также сообщил, что завершена закупка 2,7 тысяч беспилотников, которая была объявлена минобороны Латвии для нужд Киева. В начале июля руководство Латвии обещало отправить на Украину более 2,5 тысяч БПЛА различных типов стоимостью около четырех миллионов евро. 22 июля Спрудс сообщил об отправке 500 дронов, а к 13 августа еще 500. 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Риги подтверждают ее вовлеченность в украинский конфликт и не повлияют на итоги СВО, сообщает 360.ru. Украина и Латвия также заключили договор о безопасности, согласно которому латвийская сторона будет ежегодно направлять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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