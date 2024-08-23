Латвия приготовила для Украины крупнейшую партию беспилотников

Латвия завершила подготовку самой крупной партии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для передачи Украине. С таким заявлением выступил министр обороны страны Андрис Спрудс.
«К отправке на Украину подготовлена крупнейшая партия дронов от латвийских производителей — 1 400 БПЛА», — передает слова Спрудса LSM. Он также сообщил, что завершена закупка 2,7 тысяч беспилотников, которая была объявлена минобороны Латвии для нужд Киева.
В начале июля руководство Латвии обещало отправить на Украину более 2,5 тысяч БПЛА различных типов стоимостью около четырех миллионов евро. 22 июля Спрудс сообщил об отправке 500 дронов, а к 13 августа еще 500. 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Риги подтверждают ее вовлеченность в украинский конфликт и не повлияют на итоги СВО, сообщает 360.ru. Украина и Латвия также заключили договор о безопасности, согласно которому латвийская сторона будет ежегодно направлять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине, передает Life.
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