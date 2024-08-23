23 августа 2024

Ученые предсказали нашествие комаров и мошек осенью в ХМАО

Ученый Наконечный: осенью в ХМАО ожидается нашествие комаров и мошек
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенью в ХМАО ожидается нашествие комаров и мошек
Осенью в ХМАО ожидается нашествие комаров и мошек Фото:

Ученые спрогнозировали в ХМАО повторную волну нашествие комаров и мошек. Выплод гнуса может произойти осенью, если в округе будет сохраняться влажность и теплая погода. Об этом URA.RU сообщил кандидат биологических наук Сургутского госуниверситета Николай Наконечный.

«Кровососов у нас в округе много, как комаров — 31 вид, мошек — 29, мокрецов — 12 и слепней 45 видов. Гнус у нас еще плодится, как комары, так и мошки. <…> Учитывая задержку воды в округе, вспышки их массового появления возможны и осенью. Вода в реках уходит медленнее обычного, из-за этого акватории большие и гнусу есть возможность плодиться. Если и осенью будут условия тепла и влаги, то новый выплод возможен. В прошлые годы по региону такое наблюдалось», — поделился с URA.RU Наконечный.

Кроме того, спровоцировать выплод гнуса могут и теплокровные животные, в том числе и человек. «Самки пьет кровь для дальнейшего размножения», — пояснил ученый.

С Наконечным согласился еще один научный сотрудник СурГУ Владимир Стариков. «Для Сургута и большей части округа характерно одно-два поколения выплода комаров, чаще две. Комары хладнокровные животные, на их активность существенно влияет температура, сила ветра, освещенность. Они будут активны и в августе, и в сентябре. Их активность в значительной степени будет определяться погодными условиями», — добавил собеседник агентства.

Ранее URA.RU рассказывало о вспышке гнуса в ХМАО в июле. Тогда полчища мошек и комаров буквально облепляли жителей округа на улице. Со слов местных, справиться с насекомыми не помогали даже репелленты. В августе кровососы вновь атаковали округ.

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Ученые спрогнозировали в ХМАО повторную волну нашествие комаров и мошек. Выплод гнуса может произойти осенью, если в округе будет сохраняться влажность и теплая погода. Об этом URA.RU сообщил кандидат биологических наук Сургутского госуниверситета Николай Наконечный. «Кровососов у нас в округе много, как комаров — 31 вид, мошек — 29, мокрецов — 12 и слепней 45 видов. Гнус у нас еще плодится, как комары, так и мошки. <…> Учитывая задержку воды в округе, вспышки их массового появления возможны и осенью. Вода в реках уходит медленнее обычного, из-за этого акватории большие и гнусу есть возможность плодиться. Если и осенью будут условия тепла и влаги, то новый выплод возможен. В прошлые годы по региону такое наблюдалось», — поделился с URA.RU Наконечный. Кроме того, спровоцировать выплод гнуса могут и теплокровные животные, в том числе и человек. «Самки пьет кровь для дальнейшего размножения», — пояснил ученый. С Наконечным согласился еще один научный сотрудник СурГУ Владимир Стариков. «Для Сургута и большей части округа характерно одно-два поколения выплода комаров, чаще две. Комары хладнокровные животные, на их активность существенно влияет температура, сила ветра, освещенность. Они будут активны и в августе, и в сентябре. Их активность в значительной степени будет определяться погодными условиями», — добавил собеседник агентства. Ранее URA.RU рассказывало о вспышке гнуса в ХМАО в июле. Тогда полчища мошек и комаров буквально облепляли жителей округа на улице. Со слов местных, справиться с насекомыми не помогали даже репелленты. В августе кровососы вновь атаковали округ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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