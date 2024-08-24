На борту самолета, у которого отказал двигатель, летели участники шоу «Голос»

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Во время экстренной посадки самолета Ан-2 никто из участников шоу "Голос" не пострадал
Во время экстренной посадки самолета Ан-2 никто из участников шоу "Голос" не пострадал Фото:

Самолет Ан-2, совершивший вынужденную посадку в Якутии из-за отказа двигателя, перевозил музыкантов из московской кавер-группы «Монако джем», известных по участию в шоу «Голос». Об этом сообщает Mash.

«На борту было три члена экипажа и восемь пассажиров — артисты московской кавер-группы „Монако джем“ (участники „Голоса“)», — передает telegram-канал. Все участники группы, принимавшие ранее участие в популярном музыкальном шоу, были успешно эвакуированы с места происшествия, никто не получил травм.

Ранее у самолета Ан-2 отказал двигатель. Судно вылетело из поселка Солнечный Усть-Майского района Республики Якутия, но спустя всего пять километров было вынуждено приземлиться.

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Самолет Ан-2, совершивший вынужденную посадку в Якутии из-за отказа двигателя, перевозил музыкантов из московской кавер-группы «Монако джем», известных по участию в шоу «Голос». Об этом сообщает Mash. «На борту было три члена экипажа и восемь пассажиров — артисты московской кавер-группы „Монако джем“ (участники „Голоса“)», — передает telegram-канал. Все участники группы, принимавшие ранее участие в популярном музыкальном шоу, были успешно эвакуированы с места происшествия, никто не получил травм. Ранее у самолета Ан-2 отказал двигатель. Судно вылетело из поселка Солнечный Усть-Майского района Республики Якутия, но спустя всего пять километров было вынуждено приземлиться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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