У пассажирского самолета над Якутией отказал двигатель

24 августа 2024 в 07:28 Размер текста - 17 +

Самолет Ан-2, вылетевший из Якутии, был вынужден приземлиться в пяти километрах от стартовой точки, передает МЧС Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU МЧС по республике Якутия (Саха) сообщило об отказе двигателя самолета Ан-2. Судно после вылета с поселка Солнечный было вынуждено совершить экстренную посадку в пяти километрах от места взлета. «Поступила информация, что воздушное судно Ан-2 вылетевшее из п. Солнечный Усть-Майского района произвело вынужденную посадку в 5 км от п. Солнечный», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что причиной вынужденной посадки стал отказ двигателя. На борту находились 11 человек, включая экипаж. Пострадавших и погибших нет. Накануне сообщалось также о вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге. Тот приземлился практически сразу после вылета. Причиной послужила техническая неисправность судна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МЧС по республике Якутия (Саха) сообщило об отказе двигателя самолета Ан-2. Судно после вылета с поселка Солнечный было вынуждено совершить экстренную посадку в пяти километрах от места взлета. «Поступила информация, что воздушное судно Ан-2 вылетевшее из п. Солнечный Усть-Майского района произвело вынужденную посадку в 5 км от п. Солнечный», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что причиной вынужденной посадки стал отказ двигателя. На борту находились 11 человек, включая экипаж. Пострадавших и погибших нет. Накануне сообщалось также о вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге. Тот приземлился практически сразу после вылета. Причиной послужила техническая неисправность судна.