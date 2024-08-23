23 августа 2024

У пассажирского самолета над Якутией отказал двигатель

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиация России. Пермь , ан 2, авиация, ан-2, самолет
Самолет Ан-2, вылетевший из Якутии, был вынужден приземлиться в пяти километрах от стартовой точки, передает МЧС Фото:

МЧС по республике Якутия (Саха) сообщило об отказе двигателя самолета Ан-2. Судно после вылета с поселка Солнечный было вынуждено совершить экстренную посадку в пяти километрах от места взлета.

«Поступила информация, что воздушное судно Ан-2 вылетевшее из п. Солнечный Усть-Майского района произвело вынужденную посадку в 5 км от п. Солнечный», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что причиной вынужденной посадки стал отказ двигателя. На борту находились 11 человек, включая экипаж. Пострадавших и погибших нет.

Накануне сообщалось также о вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге. Тот приземлился практически сразу после вылета. Причиной послужила техническая неисправность судна.

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МЧС по республике Якутия (Саха) сообщило об отказе двигателя самолета Ан-2. Судно после вылета с поселка Солнечный было вынуждено совершить экстренную посадку в пяти километрах от места взлета. «Поступила информация, что воздушное судно Ан-2 вылетевшее из п. Солнечный Усть-Майского района произвело вынужденную посадку в 5 км от п. Солнечный», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что причиной вынужденной посадки стал отказ двигателя. На борту находились 11 человек, включая экипаж. Пострадавших и погибших нет. Накануне сообщалось также о вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге. Тот приземлился практически сразу после вылета. Причиной послужила техническая неисправность судна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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