У пассажирского самолета над Якутией отказал двигатель

МЧС по республике Якутия (Саха) сообщило об отказе двигателя самолета Ан-2. Судно после вылета с поселка Солнечный было вынуждено совершить экстренную посадку в пяти километрах от места взлета.
«Поступила информация, что воздушное судно Ан-2 вылетевшее из п. Солнечный Усть-Майского района произвело вынужденную посадку в 5 км от п. Солнечный», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что причиной вынужденной посадки стал отказ двигателя. На борту находились 11 человек, включая экипаж. Пострадавших и погибших нет.
Накануне сообщалось также о вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге. Тот приземлился практически сразу после вылета. Причиной послужила техническая неисправность судна.
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МЧС по республике Якутия (Саха) сообщило об отказе двигателя самолета Ан-2. Судно после вылета с поселка Солнечный было вынуждено совершить экстренную посадку в пяти километрах от места взлета. «Поступила информация, что воздушное судно Ан-2 вылетевшее из п. Солнечный Усть-Майского района произвело вынужденную посадку в 5 км от п. Солнечный», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что причиной вынужденной посадки стал отказ двигателя. На борту находились 11 человек, включая экипаж. Пострадавших и погибших нет. Накануне сообщалось также о вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге. Тот приземлился практически сразу после вылета. Причиной послужила техническая неисправность судна.