Врачи назвали продукты, вызывающие рак у молодых

Daily Mail: ультраобработанная и готовая еда вызывают рак
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Хлеб может вызывать рак у молодых людей, считают ученые
Хлеб может вызывать рак у молодых людей, считают ученые Фото:

Ультраобработанные и готовые продукты могут вызывать рак у молодых людей. Об этом написало издание Daily Mail, ссылаясь на исследование ученых. 

«Другие типы заболевания растут в более молодых возрастных группах, в то время как у людей старшего возраста показатели снижаются. <...> Все больше экспертов указывают на одну основную причину: ультраобработанные продукты», — говорится в материале издания.

Отмечается, что к онкологии приводят и готовые продукты питания (включая хлеб, хлопья и заправки для салатов), в состав которых входят искусственные ингредиенты, используемые для сохранения и придания вкуса. По мнению ученых, некоторые виды рака кишечника могут быть инициированы изменениями в кишечнике, вызванными рационом с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием сахара.

Ранее ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что интервальное голодание вызывает рак толстой кишки. По их мнению, такая диета может повысить риск инфекций и заболеваний сердца, а также она вредна для иммунной системы. 

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Ультраобработанные и готовые продукты могут вызывать рак у молодых людей. Об этом написало издание Daily Mail, ссылаясь на исследование ученых.  «Другие типы заболевания растут в более молодых возрастных группах, в то время как у людей старшего возраста показатели снижаются. <...> Все больше экспертов указывают на одну основную причину: ультраобработанные продукты», — говорится в материале издания. Отмечается, что к онкологии приводят и готовые продукты питания (включая хлеб, хлопья и заправки для салатов), в состав которых входят искусственные ингредиенты, используемые для сохранения и придания вкуса. По мнению ученых, некоторые виды рака кишечника могут быть инициированы изменениями в кишечнике, вызванными рационом с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием сахара. Ранее ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что интервальное голодание вызывает рак толстой кишки. По их мнению, такая диета может повысить риск инфекций и заболеваний сердца, а также она вредна для иммунной системы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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