Врачи назвали продукты, вызывающие рак у молодых

Ультраобработанные и готовые продукты могут вызывать рак у молодых людей. Об этом написало издание Daily Mail, ссылаясь на исследование ученых.
«Другие типы заболевания растут в более молодых возрастных группах, в то время как у людей старшего возраста показатели снижаются. <...> Все больше экспертов указывают на одну основную причину: ультраобработанные продукты», — говорится в материале издания.
Отмечается, что к онкологии приводят и готовые продукты питания (включая хлеб, хлопья и заправки для салатов), в состав которых входят искусственные ингредиенты, используемые для сохранения и придания вкуса. По мнению ученых, некоторые виды рака кишечника могут быть инициированы изменениями в кишечнике, вызванными рационом с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием сахара.
Ранее ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что интервальное голодание вызывает рак толстой кишки. По их мнению, такая диета может повысить риск инфекций и заболеваний сердца, а также она вредна для иммунной системы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.