В Троицке в коллекторе нашли скелет человека

26 августа 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Скелет направили на экспертизу Фото: Анна Майорова © URA.RU В Троицке (Челябинская область) в канализационном коллекторе обнаружили скелетированные останки человека. Как рассказал URA.RU источник, предварительно, останки принадлежат мужчине. «Останки обнаружил рабочий теплоснабжающей организации во время выполнения работ в коллекторе. На место были вызваны экстренные службы, которые подняли скелет на поверхность», — рассказал источник. Предварительно, останки принадлежат местному жителю, который находился под административным надзором. Ранее он имел проблемы с законом. Сейчас его останки проверяют эксперты. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Троицке (Челябинская область) в канализационном коллекторе обнаружили скелетированные останки человека. Как рассказал URA.RU источник, предварительно, останки принадлежат мужчине. «Останки обнаружил рабочий теплоснабжающей организации во время выполнения работ в коллекторе. На место были вызваны экстренные службы, которые подняли скелет на поверхность», — рассказал источник. Предварительно, останки принадлежат местному жителю, который находился под административным надзором. Ранее он имел проблемы с законом. Сейчас его останки проверяют эксперты. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.