В Троицке в коллекторе нашли скелет человека

В Троицке (Челябинская область) в канализационном коллекторе обнаружили скелетированные останки человека. Как рассказал URA.RU источник, предварительно, останки принадлежат мужчине.
«Останки обнаружил рабочий теплоснабжающей организации во время выполнения работ в коллекторе. На место были вызваны экстренные службы, которые подняли скелет на поверхность», — рассказал источник.
Предварительно, останки принадлежат местному жителю, который находился под административным надзором. Ранее он имел проблемы с законом. Сейчас его останки проверяют эксперты.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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