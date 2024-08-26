В Троицке в коллекторе нашли скелет человека

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Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице "РЖД-Медицина" по адресу Байдукова, 63. Екатеринбург , лицо, череп, голова, скелет, кости, медицина, кость, анатомия
Скелет направили на экспертизу Фото:

В Троицке (Челябинская область) в канализационном коллекторе обнаружили скелетированные останки человека. Как рассказал URA.RU источник, предварительно, останки принадлежат мужчине.

«Останки обнаружил рабочий теплоснабжающей организации во время выполнения работ в коллекторе. На место были вызваны экстренные службы, которые подняли скелет на поверхность», — рассказал источник.

Предварительно, останки принадлежат местному жителю, который находился под административным надзором. Ранее он имел проблемы с законом. Сейчас его останки проверяют эксперты.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Троицке (Челябинская область) в канализационном коллекторе обнаружили скелетированные останки человека. Как рассказал URA.RU источник, предварительно, останки принадлежат мужчине. «Останки обнаружил рабочий теплоснабжающей организации во время выполнения работ в коллекторе. На место были вызваны экстренные службы, которые подняли скелет на поверхность», — рассказал источник. Предварительно, останки принадлежат местному жителю, который находился под административным надзором. Ранее он имел проблемы с законом. Сейчас его останки проверяют эксперты. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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