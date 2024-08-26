Дерматолог рассказала, какие кожные болезни не являются заразными

Дерматолог Галлямова: аллергический дерматит и псориаз не заразны

26 августа 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Хронические кожные заболевания не являются заразными, сообщила дерматолог Галлямова Фото: Размик Закарян © URA.RU Аллергический дерматит и псориаз не являются заразными болезнями кожи, поэтому бояться их не стоит. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова. По ее словам, хронические заболевания кожи не передаются при контакте. Она отметила, что большинство кожных заболеваний являются хроническими, поэтому ими невозможно заразиться. «Например, аллергический дерматит, с ним многие сталкивались. Второе — это, конечно, псориаз», — передает радио «Спутник» слова дерматолога. Она уточнила, что псориаз возникает из-за генетической предрасположенности. К этому списку дерматолог также добавила экзему и атопический дерматит, которые не передаются при контакте. Кроме того, облысение также не опасно и является следствием аутоиммунных процессов в организме. Галлямова подчеркнула, что вышеперечисленные заболевания можно спутать с заразными патологиями, поэтому лучше обратиться к врачу, который сможет установить точный диагноз. Ранее врач-дерматолог Вера Ковалева сообщила, что появление неприятных высыпаний на коже может быть связано с проблемами в работе печени, желудка и щитовидной железы. По ее словам, круги под глазами и сухость кожи может быть связана с нарушением работы печени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аллергический дерматит и псориаз не являются заразными болезнями кожи, поэтому бояться их не стоит. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова. По ее словам, хронические заболевания кожи не передаются при контакте. Она отметила, что большинство кожных заболеваний являются хроническими, поэтому ими невозможно заразиться. «Например, аллергический дерматит, с ним многие сталкивались. Второе — это, конечно, псориаз», — передает радио «Спутник» слова дерматолога. Она уточнила, что псориаз возникает из-за генетической предрасположенности. К этому списку дерматолог также добавила экзему и атопический дерматит, которые не передаются при контакте. Кроме того, облысение также не опасно и является следствием аутоиммунных процессов в организме. Галлямова подчеркнула, что вышеперечисленные заболевания можно спутать с заразными патологиями, поэтому лучше обратиться к врачу, который сможет установить точный диагноз. Ранее врач-дерматолог Вера Ковалева сообщила, что появление неприятных высыпаний на коже может быть связано с проблемами в работе печени, желудка и щитовидной железы. По ее словам, круги под глазами и сухость кожи может быть связана с нарушением работы печени.