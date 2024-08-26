Дерматолог рассказала, какие кожные болезни не являются заразными

Дерматолог Галлямова: аллергический дерматит и псориаз не заразны
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Хронические кожные заболевания не являются заразными, сообщила дерматолог Галлямова Фото:

Аллергический дерматит и псориаз не являются заразными болезнями кожи, поэтому бояться их не стоит. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова. По ее словам, хронические заболевания кожи не передаются при контакте.

Она отметила, что большинство кожных заболеваний являются хроническими, поэтому ими невозможно заразиться. «Например, аллергический дерматит, с ним многие сталкивались. Второе — это, конечно, псориаз», — передает радио «Спутник» слова дерматолога. Она уточнила, что псориаз возникает из-за генетической предрасположенности. К этому списку дерматолог также добавила экзему и атопический дерматит, которые не передаются при контакте.

Кроме того, облысение также не опасно и является следствием аутоиммунных процессов в организме. Галлямова подчеркнула, что вышеперечисленные заболевания можно спутать с заразными патологиями, поэтому лучше обратиться к врачу, который сможет установить точный диагноз.

Ранее врач-дерматолог Вера Ковалева сообщила, что появление неприятных высыпаний на коже может быть связано с проблемами в работе печени, желудка и щитовидной железы. По ее словам, круги под глазами и сухость кожи может быть связана с нарушением работы печени.

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Аллергический дерматит и псориаз не являются заразными болезнями кожи, поэтому бояться их не стоит. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова. По ее словам, хронические заболевания кожи не передаются при контакте. Она отметила, что большинство кожных заболеваний являются хроническими, поэтому ими невозможно заразиться. «Например, аллергический дерматит, с ним многие сталкивались. Второе — это, конечно, псориаз», — передает радио «Спутник» слова дерматолога. Она уточнила, что псориаз возникает из-за генетической предрасположенности. К этому списку дерматолог также добавила экзему и атопический дерматит, которые не передаются при контакте. Кроме того, облысение также не опасно и является следствием аутоиммунных процессов в организме. Галлямова подчеркнула, что вышеперечисленные заболевания можно спутать с заразными патологиями, поэтому лучше обратиться к врачу, который сможет установить точный диагноз. Ранее врач-дерматолог Вера Ковалева сообщила, что появление неприятных высыпаний на коже может быть связано с проблемами в работе печени, желудка и щитовидной железы. По ее словам, круги под глазами и сухость кожи может быть связана с нарушением работы печени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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