О каких болезнях сигнализируют проблемы с кожей

Дерматолог Ковалева: сухость кожи говорит о проблемах с желудком
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за проблем в работе желудка могут появляться высыпания в зоне лба и щек, заявила Ковалева Фото:

Появление неприятных высыпаний на коже может быть связано с проблемами в работе печени, желудка и щитовидной железы. Об этом заявила врач-дерматолог Вера Ковалева.

«Заболевания ЖКТ отражаются на коже в виде сухости и воспалений, особенно в области лба и щек. При появлении таких симптомов рекомендуется обращаться к гастроэнтерологу», — сообщила врач изданию «Правда.ру». Она также отметила, что причиной покраснений на коже может быть розацеа. Это серьезное заболевание, которое проявляется на лице в виде сосудистой сетки и красных угрей.

Врач-дерматолог добавила, что круги под глазами и сухость кожи может быть связана с нарушением работы печени. Из-за расстройства микроциркуляции и плохого отхода токсинов появляются воспаления.

Ранее врач-косметолог Екатерина Черныш рассказала, что при появлении черных точек нельзя пользоваться косметикой для сухой кожи и спиртосодержащими средствами. Из-за этого может усилиться салоотделение, и появиться образование комедонов и воспалений на коже. Для избавления от черных точек она порекомендовала использовать специальные очищающие средства для жирной или комбинированной кожи один или два раза в день.

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Появление неприятных высыпаний на коже может быть связано с проблемами в работе печени, желудка и щитовидной железы. Об этом заявила врач-дерматолог Вера Ковалева. «Заболевания ЖКТ отражаются на коже в виде сухости и воспалений, особенно в области лба и щек. При появлении таких симптомов рекомендуется обращаться к гастроэнтерологу», — сообщила врач изданию «Правда.ру». Она также отметила, что причиной покраснений на коже может быть розацеа. Это серьезное заболевание, которое проявляется на лице в виде сосудистой сетки и красных угрей. Врач-дерматолог добавила, что круги под глазами и сухость кожи может быть связана с нарушением работы печени. Из-за расстройства микроциркуляции и плохого отхода токсинов появляются воспаления. Ранее врач-косметолог Екатерина Черныш рассказала, что при появлении черных точек нельзя пользоваться косметикой для сухой кожи и спиртосодержащими средствами. Из-за этого может усилиться салоотделение, и появиться образование комедонов и воспалений на коже. Для избавления от черных точек она порекомендовала использовать специальные очищающие средства для жирной или комбинированной кожи один или два раза в день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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