26 августа 2024

Мэрия Екатеринбурга сократит площадь застройки Цыганского поселка

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Решение по сокращению площадей застройки будет принято после 3 сентября Фото:

Администрация Екатеринбурга приняла решение сократить площадь жилой застройки в районе Цыганского поселка и торгового центра «Мега». Информация об этом содержится в проекте поправок в правила землепользования и застройки (ПЗиЗ), вынесенного на общественное обсуждение.

Согласно документации, в Цыганском поселке (речь идет о подзоне № 45, квартал улиц Шаумяна — Амундсена — Военного Флота — Советских Женщин) максимальная разрешенная площадь сократится с 25,4 тысячи до 21,3 тысячи квадратных метров. На этом месте многоэтажку собирается возвести Baza Development.

Вторая подзона возле ТЦ «Мега» — №42 — расположена на землях бывшего агропредприятия «Сосновское». Согласно действующему ПЗиЗ, там разрешается разместить до 340 тысяч «квадратов» жилищного фонда, что сопоставимо с площадью жилых и офисных помещений, которые планируют построить в ходе реализации проекта «Екатеринбург-Сити». Однако в новой редакции разрешенная площадь строительства сокращается до 55 тысяч квадратных метров.

Всего в в Екатеринбурге насчитывается 59 «уплотнительных» подзон с разрешенной площадью жилой застройки от 20 тысяч до 410 тысяч «квадратов». Окончательное решение по сокращению площадей застройки будет принято после 3 сентября.

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Администрация Екатеринбурга приняла решение сократить площадь жилой застройки в районе Цыганского поселка и торгового центра «Мега». Информация об этом содержится в проекте поправок в правила землепользования и застройки (ПЗиЗ), вынесенного на общественное обсуждение. Согласно документации, в Цыганском поселке (речь идет о подзоне № 45, квартал улиц Шаумяна — Амундсена — Военного Флота — Советских Женщин) максимальная разрешенная площадь сократится с 25,4 тысячи до 21,3 тысячи квадратных метров. На этом месте многоэтажку собирается возвести Baza Development. Вторая подзона возле ТЦ «Мега» — №42 — расположена на землях бывшего агропредприятия «Сосновское». Согласно действующему ПЗиЗ, там разрешается разместить до 340 тысяч «квадратов» жилищного фонда, что сопоставимо с площадью жилых и офисных помещений, которые планируют построить в ходе реализации проекта «Екатеринбург-Сити». Однако в новой редакции разрешенная площадь строительства сокращается до 55 тысяч квадратных метров. Всего в в Екатеринбурге насчитывается 59 «уплотнительных» подзон с разрешенной площадью жилой застройки от 20 тысяч до 410 тысяч «квадратов». Окончательное решение по сокращению площадей застройки будет принято после 3 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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