Какой завтрак самый вредный

Употребление сладостей на завтрак может негативно отразиться на состоянии человека в течении дня. Лучше отдать предпочтения соленым блюдам, богатым белком. Такие рекомендации дала биохимик Джесси Инхауспе.
«Вместо шоколадок, конфет, вафель, сладкой булочки, апельсинового фреша или хлопьев лучше выбирать соленые блюда», — сообщила Инхауспе. Ее слова передает издание «Узнай». Она добавила, что продукты с повышенным содержанием сахара вызывают повышение инсулина в крови, что влияет на энергию человека. По словам биохимика, после такого завтрака человек будет чувствовать усталость и сонливость.
Вместо этого она посоветовала есть утром пищу, богатую белком. В качестве полезных завтраков она привела хумус, авокадо, тунец с лимоном, омлет из яиц с сыром фета и помидорами.
Ранее врач-терапевт Елена Устинова дала советы по подбору блюд для полезного ужина. По словам специалиста, на ужин следует исключить насыщенные углеводами макароны, гречку или рис, а также любую соленую, жирную, сладкую и тяжелую пищу, передает RT.
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Употребление сладостей на завтрак может негативно отразиться на состоянии человека в течении дня. Лучше отдать предпочтения соленым блюдам, богатым белком. Такие рекомендации дала биохимик Джесси Инхауспе. «Вместо шоколадок, конфет, вафель, сладкой булочки, апельсинового фреша или хлопьев лучше выбирать соленые блюда», — сообщила Инхауспе. Ее слова передает издание «Узнай». Она добавила, что продукты с повышенным содержанием сахара вызывают повышение инсулина в крови, что влияет на энергию человека. По словам биохимика, после такого завтрака человек будет чувствовать усталость и сонливость. Вместо этого она посоветовала есть утром пищу, богатую белком. В качестве полезных завтраков она привела хумус, авокадо, тунец с лимоном, омлет из яиц с сыром фета и помидорами. Ранее врач-терапевт Елена Устинова дала советы по подбору блюд для полезного ужина. По словам специалиста, на ужин следует исключить насыщенные углеводами макароны, гречку или рис, а также любую соленую, жирную, сладкую и тяжелую пищу, передает RT.