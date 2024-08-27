Какой завтрак самый вредный

Биохимик Инхауспе: на завтрак нельзя употреблять сладкие продукты

27 августа 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

На завтрак лучше ограничить употребление сладостей, сообщила биохимик Инхауспе Фото: Илья Московец © URA.RU Употребление сладостей на завтрак может негативно отразиться на состоянии человека в течении дня. Лучше отдать предпочтения соленым блюдам, богатым белком. Такие рекомендации дала биохимик Джесси Инхауспе. «Вместо шоколадок, конфет, вафель, сладкой булочки, апельсинового фреша или хлопьев лучше выбирать соленые блюда», — сообщила Инхауспе. Ее слова передает издание « Узнай ». Она добавила, что продукты с повышенным содержанием сахара вызывают повышение инсулина в крови, что влияет на энергию человека. По словам биохимика, после такого завтрака человек будет чувствовать усталость и сонливость. Вместо этого она посоветовала есть утром пищу, богатую белком. В качестве полезных завтраков она привела хумус, авокадо, тунец с лимоном, омлет из яиц с сыром фета и помидорами. Ранее врач-терапевт Елена Устинова дала советы по подбору блюд для полезного ужина. По словам специалиста, на ужин следует исключить насыщенные углеводами макароны, гречку или рис, а также любую соленую, жирную, сладкую и тяжелую пищу, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Употребление сладостей на завтрак может негативно отразиться на состоянии человека в течении дня. Лучше отдать предпочтения соленым блюдам, богатым белком. Такие рекомендации дала биохимик Джесси Инхауспе. «Вместо шоколадок, конфет, вафель, сладкой булочки, апельсинового фреша или хлопьев лучше выбирать соленые блюда», — сообщила Инхауспе. Ее слова передает издание «Узнай». Она добавила, что продукты с повышенным содержанием сахара вызывают повышение инсулина в крови, что влияет на энергию человека. По словам биохимика, после такого завтрака человек будет чувствовать усталость и сонливость. Вместо этого она посоветовала есть утром пищу, богатую белком. В качестве полезных завтраков она привела хумус, авокадо, тунец с лимоном, омлет из яиц с сыром фета и помидорами. Ранее врач-терапевт Елена Устинова дала советы по подбору блюд для полезного ужина. По словам специалиста, на ужин следует исключить насыщенные углеводами макароны, гречку или рис, а также любую соленую, жирную, сладкую и тяжелую пищу, передает RT.