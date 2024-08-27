В России замедлился рост фейков

В России фиксируется замедление роста числа фейков. Вместо прогнозируемых 15 миллионов к концу года теперь ожидается около восьми миллионов копий фейковой информации. Число уникальных фейков при этом остается на уровне прошлого года. Об этом рассказал гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.
«Наш прогноз не сбывается. Мы предполагали порядка 15 миллионов копий, сейчас прогноз показывает, что их будет около восьми. Видимо, аудитория просто устала от чтения новостей на определенные темы», — сказал Табак во время пресс-конференции в ТАСС.
При этом проводимое в июле исследование показало, что 64% граждан встречают фейки раз в неделю и чаще, и большая часть аудитории пока не понимает, фейк перед ним или или нет. Но, по результатам опроса, 46% граждан знают или что-то слышали о фактчекинге, поэтому более внимательны при виде сомнительной информации.
«Сегодня ситуация лучше, чем год назад и еще лучше, чем, например, два года назад. <...> Почему так происходит и почему идет снижение — для меня понятно. Часть аудитории уже „привита“, и может они не всегда могут фактчекить, но в целом они реагируют, если ведомства и платформы оперативно делают свою работу. Если все делают свою работу качественно, то мы видим, что фейки у нас долго не живут», — добавил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Антон Горелкин.
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