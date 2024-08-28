Второй пожар в одной квартире за лето привел к смерти челябинца

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
В результате второго пожара в одной и той же квартире погиб человек Фото:

В поселке Вишневогорск Челябинской области за два месяца произошло два пожара в одной и той же квартире, при тушении второго возгорания обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«5 июня огнеборцы ликвидировали возгорание на кухне — воспламенилась газовоздушная смесь. С ожогами и отравлением продуктами горения в медицинское учреждение госпитализировали мужчину 1939 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В региональном МЧС добавили, что в августе пожарных в эту же квартиру вызвали соседи, которые увидели дым. Огнеборцы нашли мужчину без признаков жизни. По предварительным данным причиной пожара стала неосторожность при курении.

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В поселке Вишневогорск Челябинской области за два месяца произошло два пожара в одной и той же квартире, при тушении второго возгорания обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «5 июня огнеборцы ликвидировали возгорание на кухне — воспламенилась газовоздушная смесь. С ожогами и отравлением продуктами горения в медицинское учреждение госпитализировали мужчину 1939 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства. В региональном МЧС добавили, что в августе пожарных в эту же квартиру вызвали соседи, которые увидели дым. Огнеборцы нашли мужчину без признаков жизни. По предварительным данным причиной пожара стала неосторожность при курении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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