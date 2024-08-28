Второй пожар в одной квартире за лето привел к смерти челябинца

В поселке Вишневогорск Челябинской области за два месяца произошло два пожара в одной и той же квартире, при тушении второго возгорания обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«5 июня огнеборцы ликвидировали возгорание на кухне — воспламенилась газовоздушная смесь. С ожогами и отравлением продуктами горения в медицинское учреждение госпитализировали мужчину 1939 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В региональном МЧС добавили, что в августе пожарных в эту же квартиру вызвали соседи, которые увидели дым. Огнеборцы нашли мужчину без признаков жизни. По предварительным данным причиной пожара стала неосторожность при курении.
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