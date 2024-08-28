Очевидец рассказал о танце будущих полицейских под блатную песню в Нижнем Тагиле

Очевидец опроверг распитие алкоголя в центре для полицейских в Нижнем Тагиле

28 августа 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в центре профподготовки (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Прогремевшая на всю страну вечеринка в Центре профессиональной подготовки (ЦПП) в Нижнем Тагиле, на которой будущие полицейские танцевали под «Бутырку», проходила без алкоголя. На этой версии в беседе с URA.RU настоял один из стажеров, который в тот день был свидетелем происходящего. «Не было никакой пьянки-гулянки. Просто молодежь, 18-летние девчонки, вышли в курилку на улице, включили песни, поплясали и разошлись. А раздули прямо новость мирового масштаба! Я там был и все видел своими глазами. Ну, а то, что тюремная песня звучала — некрасиво, но и не более», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что ЦПП — режимный объект, куда пронести спиртное незамеченным невозможно. Чтобы выйти, например, в магазин, учащиеся отпрашиваются и потом проходят проверку. Новость по теме Шеф свердловской полиции направил комиссию в Нижний Тагил из-за гулянки с блатными песнями «Тебя всего посмотрят, что в пакетах несешь, там пронести алкашку (алкогольную продукцию — прим. URA.RU) просто невозможно. К тому же на вечернем построении каждого проверяет дежурный, а потом ходит по комнатам и смотрит, кто из слушателей не спит. Да и мы, как старшие товарищи, если бы заметили пьянство, напинали бы под задницу этой молодежи, потому что проблемы никому не нужны. Но ничего подобного не было», — подчеркнул он. Ранее URA.RU публиковало видео, как будущие полицейские в Центре профессиональной подготовки в Нижнем Тагиле танцуют под песню группы «Бутырка». Источник утверждал, что курсанты употребляли алкоголь. Шеф свердловской полиции Александр Мешков направил в Тагил кадровую проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прогремевшая на всю страну вечеринка в Центре профессиональной подготовки (ЦПП) в Нижнем Тагиле, на которой будущие полицейские танцевали под «Бутырку», проходила без алкоголя. На этой версии в беседе с URA.RU настоял один из стажеров, который в тот день был свидетелем происходящего. «Не было никакой пьянки-гулянки. Просто молодежь, 18-летние девчонки, вышли в курилку на улице, включили песни, поплясали и разошлись. А раздули прямо новость мирового масштаба! Я там был и все видел своими глазами. Ну, а то, что тюремная песня звучала — некрасиво, но и не более», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что ЦПП — режимный объект, куда пронести спиртное незамеченным невозможно. Чтобы выйти, например, в магазин, учащиеся отпрашиваются и потом проходят проверку. «Тебя всего посмотрят, что в пакетах несешь, там пронести алкашку (алкогольную продукцию — прим. URA.RU) просто невозможно. К тому же на вечернем построении каждого проверяет дежурный, а потом ходит по комнатам и смотрит, кто из слушателей не спит. Да и мы, как старшие товарищи, если бы заметили пьянство, напинали бы под задницу этой молодежи, потому что проблемы никому не нужны. Но ничего подобного не было», — подчеркнул он. Ранее URA.RU публиковало видео, как будущие полицейские в Центре профессиональной подготовки в Нижнем Тагиле танцуют под песню группы «Бутырка». Источник утверждал, что курсанты употребляли алкоголь. Шеф свердловской полиции Александр Мешков направил в Тагил кадровую проверку.