Шеф свердловской полиции направил комиссию в Нижний Тагил из-за гулянки с блатными песнями

Шеф свердловской полиции начал проверку в ЦПП Нижнего Тагила из-за гулянки

28 августа 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Виновных ждет наказание вплоть до увольнения из МВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По приказу начальника свердловской полиции Александра Мешкова в Центр профессиональной подготовки (ЦПП) Нижнего Тагила выехала проверка. Если информация о гулянке будущих полицейских в стенах учреждения подтвердится, виновных ждет наказание вплоть до увольнения. Об этом URA.RU заявил руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых. «Начальник ГУ МВД области генер-лейтенант полиции Александр Мешков назначил служебную проверку. В ЦПП Нижнего Тагила уже выехала группа специалисты кадровой службы главка. В случае, если опубликованные сведения найдут свое подтверждение, последует комплекс незамедлительных мер реагирования — вплоть до увольнения из системы МВД. А в случае, если проверка не установит факт злоупотребления алкоголем, главк намерен обратиться с исковым заявлением в суд за распространение недостоверных сведений», — подчеркнул полковник Горелых. Ранее в СМИ попали кадры из тагильского ЦПП, на которых видно, как будущие полицейские в служебном обмундировании отмечают какое-то событие. Они распевают песни, в том числе и тюремной направленности: например, хит группы «Бутырка». На видео нет алкоголя, но источник URA.RU утверждает, что будущие стражи порядка распивали спиртное в центре повышения квалификации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По приказу начальника свердловской полиции Александра Мешкова в Центр профессиональной подготовки (ЦПП) Нижнего Тагила выехала проверка. Если информация о гулянке будущих полицейских в стенах учреждения подтвердится, виновных ждет наказание вплоть до увольнения. Об этом URA.RU заявил руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых. «Начальник ГУ МВД области генер-лейтенант полиции Александр Мешков назначил служебную проверку. В ЦПП Нижнего Тагила уже выехала группа специалисты кадровой службы главка. В случае, если опубликованные сведения найдут свое подтверждение, последует комплекс незамедлительных мер реагирования — вплоть до увольнения из системы МВД. А в случае, если проверка не установит факт злоупотребления алкоголем, главк намерен обратиться с исковым заявлением в суд за распространение недостоверных сведений», — подчеркнул полковник Горелых. Ранее в СМИ попали кадры из тагильского ЦПП, на которых видно, как будущие полицейские в служебном обмундировании отмечают какое-то событие. Они распевают песни, в том числе и тюремной направленности: например, хит группы «Бутырка». На видео нет алкоголя, но источник URA.RU утверждает, что будущие стражи порядка распивали спиртное в центре повышения квалификации.