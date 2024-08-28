Можно ли похудеть на пиве: мнение диетолога

Диетолог Ирышкин: пивная диета не поможет похудеть

28 августа 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Пивная диета неэффективна из-за калорийных закусок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Существует мнение, что избавиться от лишних килограммов поможет пивная диета. Однако, этот способ нельзя назвать эффективным. Об этом заявил врач-диетолог Олег Ирышкин. По словам специалиста, пивная диета не поможет похудеть из-за калорийных закусок. «Утверждение о том, что пивная диета способствует быстрому похудению, нельзя назвать правдоподобным. Тот факт, что в пиве меньше калорий и сахара, не способствует ускоренному избавлению от лишнего веса. Более того, этот напиток вообще нельзя рассматривать как компонент диеты, ведь сам по себе он не насыщает. Подвох заключается еще и в том, что с пивом обычно употребляются весьма высококалорийные закуски, например, сухарики, чипсы или колбаса», — сказал Ирышкин в интервью Пятому каналу. Диетолог заявил, что самым лучшим диетическим напитком остается вода. Если человек продолжит употреблять пиво, то снизить вес удастся лишь в том случае, если он откажется от калорийных блюд. В теории, говорит специалист, похудеть возможно и на другом низкокалорийном напитке, при этом не закусывая его. Не стоит упускать тот факт, что алкоголь задерживает жидкость в организме. А это способствует набору массы. Врач напоминил, что необходимо следить за количеством углеводов, калорий и сахара в составе напитков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Существует мнение, что избавиться от лишних килограммов поможет пивная диета. Однако, этот способ нельзя назвать эффективным. Об этом заявил врач-диетолог Олег Ирышкин. По словам специалиста, пивная диета не поможет похудеть из-за калорийных закусок. «Утверждение о том, что пивная диета способствует быстрому похудению, нельзя назвать правдоподобным. Тот факт, что в пиве меньше калорий и сахара, не способствует ускоренному избавлению от лишнего веса. Более того, этот напиток вообще нельзя рассматривать как компонент диеты, ведь сам по себе он не насыщает. Подвох заключается еще и в том, что с пивом обычно употребляются весьма высококалорийные закуски, например, сухарики, чипсы или колбаса», — сказал Ирышкин в интервью Пятому каналу. Диетолог заявил, что самым лучшим диетическим напитком остается вода. Если человек продолжит употреблять пиво, то снизить вес удастся лишь в том случае, если он откажется от калорийных блюд. В теории, говорит специалист, похудеть возможно и на другом низкокалорийном напитке, при этом не закусывая его. Не стоит упускать тот факт, что алкоголь задерживает жидкость в организме. А это способствует набору массы. Врач напоминил, что необходимо следить за количеством углеводов, калорий и сахара в составе напитков.