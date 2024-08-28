В Свердловской области температура опустится ниже нуля

В Свердловской области ожидаются заморозки из-за появления нового циклона. Температура почвы упадет ниже нуля, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«По мере движения циклона на восток, в его тыловую часть будет вовлечена арктическая воздушная масса, находящаяся над Карским морем. В пятницу арктический воздух двинется на юг, охватывая территорию Западной Сибири и несколько затрагивая Свердловскую область. Пик похолодания придется на субботу, когда практически вся область будет находится в арктической воздушной массе, а также в ночь на воскресенье, когда при усиливающемся влиянии восточной части антициклона по области можно ожидать заморозки вблизи поверхности почвы до -1-3 градусов», — пояснил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По его словам, циклон образовался на границе с Тюменской областью после того, как над регионом прошел фронт. До выходных его влияние будет сопровождаться ветром до 15 метров в секунду и ливнями с дождями в дневное время.
В Екатеринбурге прогнозируется переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/с и порывами до 12-14 м/с. Температура ночью будет колебаться от +14 до +16 градусов, днем от +18 до +20 градусов. По Свердловской области ожидается температура воздуха: ночью от +10 до +15 градусов, днем от +17 до +22 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!