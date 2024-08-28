Екатеринбуржца надули на 12 млн на сайте знакомств и «на бирже в Брюсселе»

Екатеринбуржец лишился почти 12 миллионов рублей, которые «инвестировал в частную компанию в Брюсселе» (Бельгия). Сделать это мужчине посоветовала его новая подруга, которую он повстречал на сайте знакомств. Подробности очередного мошенничества URA.RU рассказал источник.
«33-летний инженер познакомился на сайте знакомств с некой Анной, они продолжили общение в мессенджере. Девушка рассказала, что занимается инвестициями на торговой площадке под руководством своей племянницы по имени Александра, и предложила парню тоже попробовать. Спустя время ему позвонила уже Александра и представилась финансовым аналитиком в частной компании из города Брюссель, Бельгия», — объяснил собеседник агентства.
В итоге мужчина перевел «за границу» 11 миллионов 700 тысяч рублей — из них три миллиона 300 тысяч личных сбережений, а восемь миллионов 400 тысяч — кредит. Когда его счет заблокировали, инженер понял, что стал жертвой обмана. Ранее агентство рассказывало о новых уловках мошенников, которые они изобретают в поисках легкой добычи. Более подробно об этом, — в заметке URA.RU.
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