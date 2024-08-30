Суд вынес приговор пермяку, задолжавшему около миллиона рублей алиментов

Суд приговорил пермяка, задолжавшего более 900 тысяч рублей алиментов, к исправительным работам. Пермяк работал неофициально, чтобы не выплачивать деньги на содержание своей дочери, сообщается в материалах дела.
«Суд признал его действия как неуплату алиментов без уважительных причин. С учетом смягчающих обстоятельств пермяку назначено наказание в виде исправительных работ на полгода с удержанием пяти процентов его зарплаты в доход государства», — сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.
Уточняется, что в августе 2018 года решением мирового суда мужчина должен был выплачивать средства на содержание своей дочери до достижения ею совершеннолетия. Но выплат не было, и в апреле 2022 года он был признан виновным. Несмотря на возможность устроиться на оплачиваемую работу, подсудимый работал неофициально, чтобы и дальше уклоняться от выплат алиментов. В результате этого задолженность составила более 900 тысяч рублей.
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Суд приговорил пермяка, задолжавшего более 900 тысяч рублей алиментов, к исправительным работам. Пермяк работал неофициально, чтобы не выплачивать деньги на содержание своей дочери, сообщается в материалах дела. «Суд признал его действия как неуплату алиментов без уважительных причин. С учетом смягчающих обстоятельств пермяку назначено наказание в виде исправительных работ на полгода с удержанием пяти процентов его зарплаты в доход государства», — сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. Уточняется, что в августе 2018 года решением мирового суда мужчина должен был выплачивать средства на содержание своей дочери до достижения ею совершеннолетия. Но выплат не было, и в апреле 2022 года он был признан виновным. Несмотря на возможность устроиться на оплачиваемую работу, подсудимый работал неофициально, чтобы и дальше уклоняться от выплат алиментов. В результате этого задолженность составила более 900 тысяч рублей.