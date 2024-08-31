В Турции совершено нападение на больницу, ранены пять человек

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Вооруженные люди напали на отделение больницы в Стамбуле (архивное фото)
Вооруженные люди напали на отделение больницы в Стамбуле (архивное фото) Фото:

В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отделение неотложной помощи больницы. Ранены пять человек. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

«Пять человек были ранены в результате вооруженного нападения человека или людей, личность которых пока не установлена, в отделение неотложной помощи больницы в Стамбуле», — говорится в материале. Там добавили, что нападение произошло в районе Бахчелиевлер.

Нападавшие также повредили здание больницы и машину скорой помощи. Среди раненых — полицейский, жандарм, охранник и два гражданских, их состояние стабильно. Автомобиль преступников был найден брошенным, заключили в материале.

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В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отделение неотложной помощи больницы. Ранены пять человек. Об этом сообщает телеканал TRT Haber. «Пять человек были ранены в результате вооруженного нападения человека или людей, личность которых пока не установлена, в отделение неотложной помощи больницы в Стамбуле», — говорится в материале. Там добавили, что нападение произошло в районе Бахчелиевлер. Нападавшие также повредили здание больницы и машину скорой помощи. Среди раненых — полицейский, жандарм, охранник и два гражданских, их состояние стабильно. Автомобиль преступников был найден брошенным, заключили в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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