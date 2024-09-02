В Нефтеюганске (ХМАО) пожарные тушат огонь в расселенной деревянной двухэтажке. В настоящее время, по информации от МЧС, огнеборцы локализовали пожар на площади порядка 500 квадратных метров.
«В Нефтеюганске огнеборцы тушат пожар в расселенном доме. Сотрудникам МЧС Югры удалось локализовать открытое горение на площади 550 квадратных метров», — сообщило МЧС по ХМАО в telegram-канале.
Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия через 10 минут после сообщения очевидцев о пожаре. В тушении участвуют 29 человек и семь единиц техники.
Автор видео: telegram-канал МЧС Ханты-Мансийского АО — Югры
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