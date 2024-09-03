Бастрыкину доложат о замдиректора гимназии в Екатеринбурге, напавшем на парня

Глава СКР требует доклад о ходе проверки инцидента, в котором заместитель директора екатеринбургской гимназии №37 Юрий Едунов напал на бывшего ученика, который пришел в школу встретиться с друзьями. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России запросил у исполняющего обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константина Мирошниченко доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. Следователи СКР уже организовали проверку.
Потасовка произошла утром 2 сентября внутри учреждения. Конфликт удалось заснять на видео. По словам очевидца, Едунов требовал парня выйти из гимназии, а тот отказывался. После этого замдиректора взял на залом подростка и позвал охрану.
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