ВСУ начали выводить группировку из района Кременной в ЛНР

ВСУ вывела часть группировки из Кременной, где идут бои
ВСУ вывели часть своей группировки в районе города Кременная в ЛНР. Об этом сообщили в силовых структурах
«Украинские войска вывели часть своей группировки из района Кременной ЛНР», — сообщили силовики. Информацию приводит ТАСС. Там также сообщили, что там уничтожена саперная группа ударами артиллерии.
Кременная сейчас — одна из горячих точек спецоперации. В августе туда перебрасывали женские подразделения ВСУ.
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