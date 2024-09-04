ВСУ начали выводить группировку из района Кременной в ЛНР

04 сентября 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

ВСУ вывела часть группировки из Кременной, где идут бои Фото: Министерство обороны Украины ВСУ вывели часть своей группировки в районе города Кременная в ЛНР. Об этом сообщили в силовых структурах «Украинские войска вывели часть своей группировки из района Кременной ЛНР», — сообщили силовики. Информацию приводит ТАСС. Там также сообщили, что там уничтожена саперная группа ударами артиллерии. Кременная сейчас — одна из горячих точек спецоперации. В августе туда перебрасывали женские подразделения ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ вывели часть своей группировки в районе города Кременная в ЛНР. Об этом сообщили в силовых структурах «Украинские войска вывели часть своей группировки из района Кременной ЛНР», — сообщили силовики. Информацию приводит ТАСС. Там также сообщили, что там уничтожена саперная группа ударами артиллерии. Кременная сейчас — одна из горячих точек спецоперации. В августе туда перебрасывали женские подразделения ВСУ.