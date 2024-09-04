ВСУ начали выводить группировку из района Кременной в ЛНР

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, всу, stock
ВСУ вывела часть группировки из Кременной, где идут бои Фото:

ВСУ вывели часть своей группировки в районе города Кременная в ЛНР. Об этом сообщили в силовых структурах

«Украинские войска вывели часть своей группировки из района Кременной ЛНР», — сообщили силовики. Информацию приводит ТАСС. Там также сообщили, что там уничтожена саперная группа ударами артиллерии.

Кременная сейчас — одна из горячих точек спецоперации. В августе туда перебрасывали женские подразделения ВСУ.

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ВСУ вывели часть своей группировки в районе города Кременная в ЛНР. Об этом сообщили в силовых структурах «Украинские войска вывели часть своей группировки из района Кременной ЛНР», — сообщили силовики. Информацию приводит ТАСС. Там также сообщили, что там уничтожена саперная группа ударами артиллерии. Кременная сейчас — одна из горячих точек спецоперации. В августе туда перебрасывали женские подразделения ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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