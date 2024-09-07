«Спор продолжается»: идею памятника Балабанову в Екатеринбурге пересмотрят. Фото

Власти и семья разошлись во взглядах на памятник Балабанову в Екатеринбурге

07 сентября 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Алексея Балабанова не стало в 2013 году Фото: Фадеичев Сергей/ITAR-TASS Памятник легендарному режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге будет выглядеть не так, как на опубликованных в начале сентября рендерах. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин, входящий в комиссию по топонимике при мэрии. По его словам, прямо сейчас во власти разворачивается дискуссия, каким будет изображен Балабанов — молодым или в зрелом возрасте. По словам Сергина, родственники и творческая группа (то есть инициаторы под предводительством директора филиала «Нашего радио» Олега Гененфельда) хотят молодым: ведь творил в Свердловске Балабанов именно на старте. До переезда в Ленинград в 1990-м (в 31 год) Балабанов участвовал в съемке четырех картин — «Раньше было другое время», «У меня нет друга, или One step beyond», «Настя и Егор», «О воздушном летании в России». В то время как некоторые члены комиссии считают, что выглядеть Балабанов должен старше, поскольку основная аудитория помнит его по «ленинградскому» периоду. «Этот спор продолжается. Прозвучало также предложение (от родственников и творческой группы), чтобы Балабанов стоял не на пленке, как сейчас, а на четырех коробках с кинолентами. Вокруг были бы разложены еще восемь коробок с отсылкой на Ленинград и Санкт-Петербург. Одна из коробок должна быть приоткрыта и с торчащей кинолентой — в знак безвременного ухода творца», — поделился Сергин. Изначально памятник хотели установить возле Свердловской киностудии в 2024 году (Балабанову исполнилось бы 65 лет). В итоге сроки сдвинулись на 2026 год, когда будет отмечаться 40-летие Свердловского рок-клуба. Такой эскиз был опубликован несколько дней назад Фото: материалы городской комиссии по топонимике Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Памятник легендарному режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге будет выглядеть не так, как на опубликованных в начале сентября рендерах. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин, входящий в комиссию по топонимике при мэрии. По его словам, прямо сейчас во власти разворачивается дискуссия, каким будет изображен Балабанов — молодым или в зрелом возрасте. По словам Сергина, родственники и творческая группа (то есть инициаторы под предводительством директора филиала «Нашего радио» Олега Гененфельда) хотят молодым: ведь творил в Свердловске Балабанов именно на старте. До переезда в Ленинград в 1990-м (в 31 год) Балабанов участвовал в съемке четырех картин — «Раньше было другое время», «У меня нет друга, или One step beyond», «Настя и Егор», «О воздушном летании в России». В то время как некоторые члены комиссии считают, что выглядеть Балабанов должен старше, поскольку основная аудитория помнит его по «ленинградскому» периоду. «Этот спор продолжается. Прозвучало также предложение (от родственников и творческой группы), чтобы Балабанов стоял не на пленке, как сейчас, а на четырех коробках с кинолентами. Вокруг были бы разложены еще восемь коробок с отсылкой на Ленинград и Санкт-Петербург. Одна из коробок должна быть приоткрыта и с торчащей кинолентой — в знак безвременного ухода творца», — поделился Сергин. Изначально памятник хотели установить возле Свердловской киностудии в 2024 году (Балабанову исполнилось бы 65 лет). В итоге сроки сдвинулись на 2026 год, когда будет отмечаться 40-летие Свердловского рок-клуба.