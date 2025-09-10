Свердловская область вошла топ-3 важного рейтинга страны

Свердловская область заняла третье место в России по количеству реализуемых инвестиционных проектов, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. На регион приходится 4,6% всех новых проектов, запущенных в стране за период с января по август 2025 года. К таким выводам пришли аналитики электронной платформы «ТендерПро».
Наибольший объем инвестиций бизнес направляет в строительство жилых комплексов — на их долю приходится 48% новых проектов. Еще 27% проектов связаны с созданием производственных мощностей, а 13% — с развитием коммерческой недвижимости. Общий объем инвестиций, привлеченных в Свердловскую область за первые восемь месяцев текущего года, составил 176,1 миллиарда рублей.
«В основном коммерческие предприятия запускают новые инвестиционные проекты для диверсификации существующего бизнеса (88 % случаев). В проекты, направленные на повышение производительности, компании вкладываются в 9 % случаев, а в расширение производства — в 3%», — рассказали аналитики площадки «ТендерПро». Эксперты отмечают, что выход области в число лидеров стал закономерным итогом преобразований в инвестиционной сфере, реализованных по инициативе главы региона Дениса Паслера.
Напомним, что в начале лета глава региона существенно усилил работу по привлечению инвестиций, назначив своего заместителя Дмитрия Ионина профильным министром и поручив ему активизировать взаимодействие с внешними инвесторами. Кроме того, в областном агентстве по привлечению инвестиций были произведены кадровые изменения.
Прогресс в развитии инвестиционного направления уже был отмечен на Петербургском международном экономическом форуме: впервые за долгие годы Свердловская область вошла в десятку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата среди регионов России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!