Свердловская область вошла топ-3 важного рейтинга страны

Свердловская область заняла третье место в России по количеству инвестпроектов
В регионе чаще всего строят жилые комплексы (архивное фото)
В регионе чаще всего строят жилые комплексы (архивное фото)

Свердловская область заняла третье место в России по количеству реализуемых инвестиционных проектов, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. На регион приходится 4,6% всех новых проектов, запущенных в стране за период с января по август 2025 года. К таким выводам пришли аналитики электронной платформы «ТендерПро».

Наибольший объем инвестиций бизнес направляет в строительство жилых комплексов — на их долю приходится 48% новых проектов. Еще 27% проектов связаны с созданием производственных мощностей, а 13% — с развитием коммерческой недвижимости. Общий объем инвестиций, привлеченных в Свердловскую область за первые восемь месяцев текущего года, составил 176,1 миллиарда рублей.

Денис Паслер инвестиционной сфере уделяет особое внимание
Денис Паслер инвестиционной сфере уделяет особое внимание
Фото:

«В основном коммерческие предприятия запускают новые инвестиционные проекты для диверсификации существующего бизнеса (88 % случаев). В проекты, направленные на повышение производительности, компании вкладываются в 9 % случаев, а в расширение производства — в 3%», — рассказали аналитики площадки «ТендерПро». Эксперты отмечают, что выход области в число лидеров стал закономерным итогом преобразований в инвестиционной сфере, реализованных по инициативе главы региона Дениса Паслера.

Напомним, что в начале лета глава региона существенно усилил работу по привлечению инвестиций, назначив своего заместителя Дмитрия Ионина профильным министром и поручив ему активизировать взаимодействие с внешними инвесторами. Кроме того, в областном агентстве по привлечению инвестиций были произведены кадровые изменения.

Прогресс в развитии инвестиционного направления уже был отмечен на Петербургском международном экономическом форуме: впервые за долгие годы Свердловская область вошла в десятку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата среди регионов России.

