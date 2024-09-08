Избранный глава Ингушетии вступил на второй срок

Переизбранный глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вступил в должность на новый срок. Решение об избрании было принято 8 сентября.
«Махмуд-Али Калиматов вступил в должность руководителя региона», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что глава региона принес присягу.
Махмуд-Али Калиматов 8 сентября был избран главой Ингушетии на второй срок решением депутатов народного собрания. Голосование было тайным. Калиматов получил 25 голосов, его соперники — Алихан Арапханов и Ислам Гадиев — соответственно два и три голоса, передает RT. Кандидатуры были внесены президентом России Владимиром Путиным 15 августа.
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