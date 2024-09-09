Участник специальной военной операции приехал в отпуск и неожиданно пришел на урок к своей дочери, которая учится в седьмом классе школы №19 в Нижневартовске. Видео встречи папы и дочки опубликовано на официальной странице учреждения в соцсети «Вконтакте».
«Александр приехал в отпуск из зоны СВО и пришел к дочери на урок, не предупредив заранее о своём визите. Увидев папу, Полина сразу же кинулась к нему и расплакалась от счастья», — сообщается на странице «Средняя школы №19».
Ранее URA.RU писало, что боец СВО из ХМАО получил государственную награду. Житель Нижневартовского района награжден медалью Жукова за отвагу, самоотверженность и личное мужество проявленные в боевых действиях.
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