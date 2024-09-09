09 сентября 2024

В ХМАО участник СВО устроил сюрприз для дочери. Видео

В ХМАО участник СВО приехал в отпуск и пришел на урок к дочери
© Служба новостей «URA.RU»
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Боец СВО приехал в отпуск и неожиданно пришел к дочери на урок
Боец СВО приехал в отпуск и неожиданно пришел к дочери на урок Фото:

Участник специальной военной операции приехал в отпуск и неожиданно пришел на урок к своей дочери, которая учится в седьмом классе школы №19 в Нижневартовске. Видео встречи папы и дочки опубликовано на официальной странице учреждения в соцсети «Вконтакте».

«Александр приехал в отпуск из зоны СВО и пришел к дочери на урок, не предупредив заранее о своём визите. Увидев папу, Полина сразу же кинулась к нему и расплакалась от счастья», — сообщается на странице «Средняя школы №19».

Ранее URA.RU писало, что боец СВО из ХМАО получил государственную награду. Житель Нижневартовского района награжден медалью Жукова за отвагу, самоотверженность и личное мужество проявленные в боевых действиях.

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Участник специальной военной операции приехал в отпуск и неожиданно пришел на урок к своей дочери, которая учится в седьмом классе школы №19 в Нижневартовске. Видео встречи папы и дочки опубликовано на официальной странице учреждения в соцсети «Вконтакте». «Александр приехал в отпуск из зоны СВО и пришел к дочери на урок, не предупредив заранее о своём визите. Увидев папу, Полина сразу же кинулась к нему и расплакалась от счастья», — сообщается на странице «Средняя школы №19». Ранее URA.RU писало, что боец СВО из ХМАО получил государственную награду. Житель Нижневартовского района награжден медалью Жукова за отвагу, самоотверженность и личное мужество проявленные в боевых действиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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