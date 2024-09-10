В Челябинске после модернизации сети изменили маршрут движения троллейбуса

В Челябинске после модернизации контактной сети на Свердловском тракте изменили маршрут движения троллейбуса №7. Об этом URA.RU сообщили 11 сентября в пресс-службе областного миндора.
«Подрядчики ООО „Синара — ГТР Челябинск“ завершили модернизацию контактной сети на Свердловском тракте. С 11 сентября троллейбус №7 направлен: АМЗ — Свердловский проспект — Черкасская», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
Модернизация троллейбусных линий в Челябинске началась в середине августа. Из-за этого сразу несколько маршрутов пришлось изменить. Планировалось закончить работы на всех участках к 20 сентября, но на одном из них подрядчик справился быстрее.
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