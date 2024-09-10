10 сентября 2024

В Челябинске после модернизации сети изменили маршрут движения троллейбуса

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Новый красный троллейбус Синара. Челябинск, троллейбус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, пассажиры, городской транспорт, красный троллейбус, новый троллейбус синара
Троллейбус №7 направлен по Свердловскому проспекту Фото:

В Челябинске после модернизации контактной сети на Свердловском тракте изменили маршрут движения троллейбуса №7. Об этом URA.RU сообщили 11 сентября в пресс-службе областного миндора.

«Подрядчики ООО „Синара — ГТР Челябинск“ завершили модернизацию контактной сети на Свердловском тракте. С 11 сентября троллейбус №7 направлен: АМЗ — Свердловский проспект — Черкасская», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Модернизация троллейбусных линий в Челябинске началась в середине августа. Из-за этого сразу несколько маршрутов пришлось изменить. Планировалось закончить работы на всех участках к 20 сентября, но на одном из них подрядчик справился быстрее.

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В Челябинске после модернизации контактной сети на Свердловском тракте изменили маршрут движения троллейбуса №7. Об этом URA.RU сообщили 11 сентября в пресс-службе областного миндора. «Подрядчики ООО „Синара — ГТР Челябинск“ завершили модернизацию контактной сети на Свердловском тракте. С 11 сентября троллейбус №7 направлен: АМЗ — Свердловский проспект — Черкасская», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. Модернизация троллейбусных линий в Челябинске началась в середине августа. Из-за этого сразу несколько маршрутов пришлось изменить. Планировалось закончить работы на всех участках к 20 сентября, но на одном из них подрядчик справился быстрее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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