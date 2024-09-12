Катя Лель требует с больного раком Кушанашвили 6 млн рублей

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, Екатерина, лель катя
Катя Лель продолжает требовать от Отара Кушанавшили опровержения Фото:

Певица Катя Лель подала в суд на журналиста Отара Кушанашвили, требуя с него 6,5 млн рублей за оскорбления. Об этом сообщили источники telegram-каналов.

«Более 6 млн рублей требует с больного раком Отара Кушанашвили певица Катя Лель. Она оскорбилась словами журналиста о ее ментальном здоровье», — уточнили в посте telegram-канала Shot. Судебный иск певица подала еще в марте.

Лель подала в суд на Кушанашвили за оскорбления, произнесенные им в своей программе. Дело затянулось. После того как у Кушанашвили обнаружили рак, певица не стала отзывать иск и продолжает требовать с него 6,5 миллионов рублей: 6 миллионов за моральный ущерб и 477,6 тысяч за судебные издержки, добавили в материале.

Ранее супруга журналиста Ольга, уточняла, что у Кушанашвили четвертая стадия рака сигмовидной кишки и метастазы есть в печени. Она также отметила, что ее муж перенес несколько операций и две клинические смерти. На данный момент он проходит курс химиотерапии.

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Певица Катя Лель подала в суд на журналиста Отара Кушанашвили, требуя с него 6,5 млн рублей за оскорбления. Об этом сообщили источники telegram-каналов. «Более 6 млн рублей требует с больного раком Отара Кушанашвили певица Катя Лель. Она оскорбилась словами журналиста о ее ментальном здоровье», — уточнили в посте telegram-канала Shot. Судебный иск певица подала еще в марте. Лель подала в суд на Кушанашвили за оскорбления, произнесенные им в своей программе. Дело затянулось. После того как у Кушанашвили обнаружили рак, певица не стала отзывать иск и продолжает требовать с него 6,5 миллионов рублей: 6 миллионов за моральный ущерб и 477,6 тысяч за судебные издержки, добавили в материале. Ранее супруга журналиста Ольга, уточняла, что у Кушанашвили четвертая стадия рака сигмовидной кишки и метастазы есть в печени. Она также отметила, что ее муж перенес несколько операций и две клинические смерти. На данный момент он проходит курс химиотерапии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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