Катя Лель требует с больного раком Кушанашвили 6 млн рублей

Певица Катя Лель подала в суд на журналиста Отара Кушанашвили, требуя с него 6,5 млн рублей за оскорбления. Об этом сообщили источники telegram-каналов.
«Более 6 млн рублей требует с больного раком Отара Кушанашвили певица Катя Лель. Она оскорбилась словами журналиста о ее ментальном здоровье», — уточнили в посте telegram-канала Shot. Судебный иск певица подала еще в марте.
Лель подала в суд на Кушанашвили за оскорбления, произнесенные им в своей программе. Дело затянулось. После того как у Кушанашвили обнаружили рак, певица не стала отзывать иск и продолжает требовать с него 6,5 миллионов рублей: 6 миллионов за моральный ущерб и 477,6 тысяч за судебные издержки, добавили в материале.
Ранее супруга журналиста Ольга, уточняла, что у Кушанашвили четвертая стадия рака сигмовидной кишки и метастазы есть в печени. Она также отметила, что ее муж перенес несколько операций и две клинические смерти. На данный момент он проходит курс химиотерапии.
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