Жена больного четвертой стадией рака Кушанашвили рассказал о его состоянии

У Кушанашвили нашли метастазы в печени

27 августа 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Кушанашвили перенес две клинические смерти, заявила его супруга Ольга Фото: Елена Никитченко/ТАСС У журналиста Отара Кушанашвили, больного раком сигмовидной кишки на четвертой стадии, нашли метастазы в печени. Об этом сообщила его супруга Ольга, отметив, что мужчину могли не успеть спасти, когда он в последний раз приехал в больницу. «У Отара четвертая стадия рака сигмовидной кишки. Метастазы есть в печени», — заявила Ольга в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Информацию передает «Комсомольская правда». Отмечается, что при приезде в больницу у журналиста был раздут живот и началась интоксикация организма, если бы это заметили спустя шесть часов, то мужчину не удалось бы спасти. Также Ольга отметила, что Кушанашвили перенес несколько операция и две клинических смерти. На данный момент он проходит курс химиотерапии. Ранее журналисту после госпитализации 20 июня провели операцию и он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его выписали из больницы 13 июля. После этого он начал готовится к курсу химиотерапии и еще двум операциям, передает «Национальная служба новостей». Несмотря на тяжелое состояние здоровья, Кушанашвили пообещал своим подписчикам вернуться к работе после победы над болезнью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У журналиста Отара Кушанашвили, больного раком сигмовидной кишки на четвертой стадии, нашли метастазы в печени. Об этом сообщила его супруга Ольга, отметив, что мужчину могли не успеть спасти, когда он в последний раз приехал в больницу. «У Отара четвертая стадия рака сигмовидной кишки. Метастазы есть в печени», — заявила Ольга в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Информацию передает «Комсомольская правда». Отмечается, что при приезде в больницу у журналиста был раздут живот и началась интоксикация организма, если бы это заметили спустя шесть часов, то мужчину не удалось бы спасти. Также Ольга отметила, что Кушанашвили перенес несколько операция и две клинических смерти. На данный момент он проходит курс химиотерапии. Ранее журналисту после госпитализации 20 июня провели операцию и он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его выписали из больницы 13 июля. После этого он начал готовится к курсу химиотерапии и еще двум операциям, передает «Национальная служба новостей». Несмотря на тяжелое состояние здоровья, Кушанашвили пообещал своим подписчикам вернуться к работе после победы над болезнью.