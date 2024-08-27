Жена больного четвертой стадией рака Кушанашвили рассказал о его состоянии

У Кушанашвили нашли метастазы в печени
© Служба новостей «URA.RU»
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Кушанашвили перенес две клинические смерти, заявила его супруга Ольга Фото:

У журналиста Отара Кушанашвили, больного раком сигмовидной кишки на четвертой стадии, нашли метастазы в печени. Об этом сообщила его супруга Ольга, отметив, что мужчину могли не успеть спасти, когда он в последний раз приехал в больницу.

«У Отара четвертая стадия рака сигмовидной кишки. Метастазы есть в печени», — заявила Ольга в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Информацию передает «Комсомольская правда». Отмечается, что при приезде в больницу у журналиста был раздут живот и началась интоксикация организма, если бы это заметили спустя шесть часов, то мужчину не удалось бы спасти.

Также Ольга отметила, что Кушанашвили перенес несколько операция и две клинических смерти. На данный момент он проходит курс химиотерапии.

Ранее журналисту после госпитализации 20 июня провели операцию и он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его выписали из больницы 13 июля. После этого он начал готовится к курсу химиотерапии и еще двум операциям, передает «Национальная служба новостей». Несмотря на тяжелое состояние здоровья, Кушанашвили пообещал своим подписчикам вернуться к работе после победы над болезнью.

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У журналиста Отара Кушанашвили, больного раком сигмовидной кишки на четвертой стадии, нашли метастазы в печени. Об этом сообщила его супруга Ольга, отметив, что мужчину могли не успеть спасти, когда он в последний раз приехал в больницу. «У Отара четвертая стадия рака сигмовидной кишки. Метастазы есть в печени», — заявила Ольга в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Информацию передает «Комсомольская правда». Отмечается, что при приезде в больницу у журналиста был раздут живот и началась интоксикация организма, если бы это заметили спустя шесть часов, то мужчину не удалось бы спасти. Также Ольга отметила, что Кушанашвили перенес несколько операция и две клинических смерти. На данный момент он проходит курс химиотерапии. Ранее журналисту после госпитализации 20 июня провели операцию и он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его выписали из больницы 13 июля. После этого он начал готовится к курсу химиотерапии и еще двум операциям, передает «Национальная служба новостей». Несмотря на тяжелое состояние здоровья, Кушанашвили пообещал своим подписчикам вернуться к работе после победы над болезнью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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