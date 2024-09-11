11 сентября 2024

Жительница ХМАО получила штраф за лайк в соцсетях

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Судья оштрафовал югорчанку за лайк поста с изображением экстремистского лозунга
Судья оштрафовал югорчанку за лайк поста с изображением экстремистского лозунга Фото:

Жительница Сургутского района (ХМАО) заплатила штраф в 30 000 рублей за лайк фотографии в соцсети «Одноклассники» с националистическим лозунгом. Об этом сообщается в базе данных районного суда.

«[Подсудимую] признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке.

Югорчанка лайкнула фото в «Одноклассниках», на котором был изображен лозунг украинских националистов. Суд квалифицировал ее действия как дискредитацию ВС РФ.

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Жительница Сургутского района (ХМАО) заплатила штраф в 30 000 рублей за лайк фотографии в соцсети «Одноклассники» с националистическим лозунгом. Об этом сообщается в базе данных районного суда. «[Подсудимую] признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке. Югорчанка лайкнула фото в «Одноклассниках», на котором был изображен лозунг украинских националистов. Суд квалифицировал ее действия как дискредитацию ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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