Жительница ХМАО получила штраф за лайк в соцсетях

Судья оштрафовал югорчанку за лайк поста с изображением экстремистского лозунга
Жительница Сургутского района (ХМАО) заплатила штраф в 30 000 рублей за лайк фотографии в соцсети «Одноклассники» с националистическим лозунгом. Об этом сообщается в базе данных районного суда.
«[Подсудимую] признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке.
Югорчанка лайкнула фото в «Одноклассниках», на котором был изображен лозунг украинских националистов. Суд квалифицировал ее действия как дискредитацию ВС РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!