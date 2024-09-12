Из Челябинска зимой будут летать два чартера в Таиланд

Из Челябинска в Таиланд в зимний сезон будут летать чартеры двух туроператоров. Как сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР), о запуске рейсов объявили Pegas Touristik и Anex Tour.
«Pegas Touristik первым среди массовых туроператоров открыл продажи туров в Таиланд на зимний сезон. К девяти городам вылета на Пхукет добавились Уфа и Челябинск», — заявили в АТОР.
В результате общее количество городов вылета на Пхукет составит 20, включая Екатеринбург, а в Паттайю — 13. Туроператор объявил о корректировке программы в сторону увеличения объемов из-за стабильно высокого спроса. Anex также будет возить на Пхукет из Челябинска, Екатеринбурга и Уфы. Из двух последних городов можно будет отправиться в Паттайю.
Вылеты зафрахтованных Pegas Touristik бортов начнутся в конце октября и продлятся до 27 апреля. Как URA.RU пояснила руководитель челябинской туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева, улететь из Челябинска на остров можно было и летом, а теперь программу продлили. Рейсы наполняются з счет невысокой регулярности полетов раз в две недели.
«Таиланд зимой очень востребован. Есть любители Таиланда, кто считает необходимым летать туда каждый год. Тайцы доброжелательны и гостеприимны», — заявила URA.RU Ольга Васильева.
Собеседница добавила, что в текущем сезоне следует быть готовым к возможному овербукингу в отелях. При этом предлагаемые на замену другие гостиницы зачастую имеют другие условия размещения. Также туристам необходимо проявить повышенное внимание к своему имуществу. В особых случаях от кражи не спасет даже сейф в номер. Чтобы минимизировать риск, эксперт порекомендовала закрывать плотно двери номера и не распространятся о количестве денег, которые есть при себе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!