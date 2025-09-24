В Советском районе Челябинска построят новую 11-этажную высотку со школой. Фото

Новую 11-этажную высотку возведут к концу 2025 года
В Советском районе Челябинска построят новый жилой дом со встроенным нежилым образовательным учреждением №12. Проект строительства объекта на улице Нефтебазовой одобрила экспертная организация ООО «Экспертиза проектов и результатов проектных изысканий», сообщается на сайте госреестра.

«Строительство жилого дома со встроенным помещением образовательного учреждения №12. Объект расположен на улице Нефтебазовая, 1», — сообщается на сайте госреестра.

Строительством 11-этажного дома на 297 квартир займется девелопер ООО СЗ «ЖК на Блюхера 6». Общая жилая площадь дома — 7 980 квадратных метров. Закончить строительство объекта планируется к четвертому кварталу 2025 года.

Новую высотку возведут в Советском районе Челябинска
Новую высотку возведут в Советском районе Челябинска
Фото:

